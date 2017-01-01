Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler

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İZMİR (AA) - İzmir, Aydın ve Uşak'ta sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki kimyasal silah saldırılarını şiddetle kınadı.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları (İSTOK) Dönem Başkanı Cüneyd Dayhan, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfında yaptığı basın açıklamasında, Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana 300 binden fazla Müslümanın hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, Batı dünyasının Esed ve DEAŞ'ın kimyasal saldırılarına seyirci kalmasına tepki gösterdi.

Esed rejiminin geçmişte de kimyasal saldırılar düzenlediğine dikkati çeken Dayhan, Suriye rejiminin gelen tepkiler üzerine ülkedeki tüm kimyasal silahları, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne teslim edeceğini açıkladığını ancak bunu uygulamadığını söyledi. Dayhan, şöyle devam etti:

"Yaşanan bu mezalim karşısında yüreklerimiz kan ağlarken duyduğumuz büyük keder Müslüman dünyayı da derinden etkilerken, yaşananlardan ise sadece 'kırmızı çizgileri' ve tüm sözleri Esed'in ayakları altında ezilen Batı dünyası ve kendi raporlarını görmezden gelen Birleşmiş Milletler (BM) etkilenmemektedir. İSTOK olarak buradan BM, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü, Lahey Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemesi başta olmak üzere tüm dünya siyasetçilerinden bu soruna acilen bir çözüm bulmalarını istediğimizi bir kez daha tekrarlıyor, zalim Esed ve zihniyetini şiddetle kınadığımızı belirtmek istiyoruz."

- Uşak

Uşak Kent Konseyi, Uşak İmam Hatip Liseleri Mezunları Mensupları Derneği (UŞİMDER) ile Yeni Türkiye Vakfı Uşak Şubesi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırılarına tepki gösterdi.

Uşak Kent Konseyi Başkanı Zafer Aydın, Esed rejiminin daha önce de kimyasal silah kullandığını hatırlatarak, yaşanan olayı "insanlık dışı" olarak nitelendirdi. Saldırıda 100'den fazla sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Aydın, "Görüntüleri izlemeye bile yüreğim dayanmadı, ölenler arasındaki çoğu çocuk sivillerin bulunması vahşetin boyutunu çok daha sarsıcı hale getiriyor." dedi.

Bölgede barışın sağlanması için uluslararası güçlerin devreye girmesi gerektiğini ifade eden Aydın, şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletler acilen devreye girmeli, Suriye'de sivillerin daha fazla zarar görmesinin önüne geçmeli. Türkiye dışında tüm dünya yaşanan olaylara adeta gözünü kapatıyor. Suriye'ye barışın gelmesi için artık her şey yapılmalı. Yaşanan saldırıyı nefretle kınıyor, bölge halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

UŞİMDER Başkanı ve Yeni Türkiye Vakfı Uşak Şube Başkanı İsmet Çambel, Beşşar Esed rejiminin dünyaya ve insanlık alemine meydan okumaya devam ettiğini söyledi.

Saldırıda masum çocukların yaşamını yitirdiğini hatırlatan Çambel, "Suriye'de yaşanan insanlık dramı ne yazık ki devam ediyor. Dünyanın sözde gelişmiş ülkeleri bu ve benzeri saldırılara sessiz kalarak yeni saldırıların gerçekleşmesine adeta göz yumuyor. Daha önce de kendi halkına kimyasal silahla saldıran eli kanlı Esed elbette bu yaptıklarının cezasını çekecek." ifadelerini kullandı.

- Aydın

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnsan Hak ve Hürriyetleri öğrenci topluluğu, İdlib'de katliama yol açan kimyasal silah saldırılarını protesto etti.

Üniversite kampüsünde toplanan grup adına açıklama yapan Yasemin Sarıçiçek, Suriye rejiminin Idlib'de insanlık suçu işlediğini ve hiçbir vicdanın kabul edemeyeceği yöntemlerle masum sivilleri katlettiğini söyledi.

Suriye rejimine tepki gösteren Sarıçiçek, "Vekalet savaşlarınızı yürüten taşeron örgütlerinizle de Halep'i, Idlib'i kan gölüne çeviren paralı köpeklerinizle de ve siz kuklacı emperyalistlerle de hesaplaşacağız. Yeryüzünde hürriyetin ve adaletin hakim olması için çabamız, ümidimiz, gayretimiz ve mücadelemiz artarak devam edecek." diye konuştu.

Grup, protesto sırasında "Idlib yardım bekliyor", "İdlib halkı yalnız değildir" pankartları taşıdı.











