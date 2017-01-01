Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DİYARBAKIR (AA) - Mardin, Şırnak ve Siirt'teki sivil toplum kuruluşları Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısına tepki gösterdi.

Mardin'de Memur-Sen, MÜSİAD, Ensar Vakfı, Cihannüma, İlim Yayma ile Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyetinin bulunduğu 57 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformundan yapılan açıklamada, Esed rejiminin Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısı kınandı.

Suriye rejiminin 2013 yılında Şam'a bağlı Doğu Guta'da sarin gazı ile saldırarak bin 400'den fazla insanı katlettiği ve binlerce kişiyi de yaraladığı kaydedilen açıklamada, 2013 yılından bu yana en az 162 defa Suriye rejiminin muhaliflere karşı kimyasal silah kullanmaya devam ettiği belirtildi.

Dün de İdlib'te yapılan hava saldırısında kimyasal silah kullanıldığı, 100 civarında insanın öldüğü ve 400'den fazla kişinin de yaralandığı aktarılan açıklamada, "Dünyanın patronluğuna soyunan BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu olayları sadece seyretmekte; hatta iç savaşın kızışması, insan kayıplarının artması ve bölge ülkelerinin de en çok bedelle kaosun sürgit devamını sağlamaktadırlar." ifadelerine yer verildi.

İdlib'te kullanılan kimyasal gazların, bombayı taşıyan uçaklar ve kullanan pilotların arkasında da dış güçlerin bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"ABD, Rusya ve İran, Esed'in zulmünün devamında ve masum Suriyeli insanların katledilmesinde müşterek bir sorumluluğa ve vebale sahiptirler. Bunlar Suriye'de açık bir insanlık suçu işlemektedirler. İnsanlık vicdanında ve tarih önünde bunlar lanet ve nefretle hatırlanacaktır. Sivil halka karşı İdlib'te yaşanan kimyasal silah saldırısını şiddetle kınıyor, sorumlularının ve destekçilerinin mutlaka hesap vermelerini bekliyor ve vefat eden masum insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara Allah'tan şifalar diliyoruz. Bu vesileyle ilimizde yaşayan Suriyeli muhacir kardeşlerimize halkımızın daha çok sahip çıkarak ensar olma sorumluluğunu ifa etmesini bekliyoruz."

- Şırnak

Şırnak Talasemi Derneği Başkanı Nurullah Bartan da Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve birçok sivilin ölümüne sebep olan kimyasal silah saldırısını kınadı.

Saldırıda çoğunluğu çocuk olmak üzere sivillerin hayatını kaybettiğini belirten Bartan, kimyasal saldırının büyük bir katliama ve acıya yol açtığını belirtti.

Bartan, "Nice evlatlar anasız babasız, nice analar babalar evlatsız kalmıştır. İnsan hayatı bu kadar ucuz değildir, olmamalıdır. Biran önce bu zulmün durmasını, insanlığın yok olmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

- Siirt

Anadolu Gençlik Derneği Siirt Şube Başkanı Mahmut Uyar, Suriye'nin İdlib kentine bağlı Han Şeyhun bölgesine rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırılarda ölenlerin çoğunun genç ve çocuk olmasının büyük üzüntü verdiğini dile getirdi.

En az 450 bin insanın hayatını kaybettiği Suriye'deki büyük savaşın 7. yılına girdiğini kaydeden Uyar, Esed rejiminin şimdiye kadar Suriye halkına karşı kimyasal silah kullandığı gerçeğinin defalarca gündeme geldiğini aktardı.

İnsan hakları örgütlerinin son belirlemelerine göre bu saldırıların sayısının 136'yı bulduğunu kaydeden Uyar, Birleşmiş Milletlerin ise sadece ikaz etmekle yetindiğini kaydetti.

Uyar, şunları kaydetti:

"UNICEF ise bu savaşı görmezden gelip sadece ne kadar çocuğun öldüğünün istatistiklerini yayınlamakla yetinerek, emperyalist emellerini mazlum coğrafyalarımızın çocukları üzerinden sürdürüyor. Bu öldürülen çocuklarımızın, mazlum kadınlarımızın, yaşlılarımızın akan kanları ile mezhebimiz, meşrebimiz, ırkımız ve topraklarımız felah bulmayacaktır."