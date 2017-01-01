05 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum Ticaret Borsası

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:21

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,50 ila 60,19 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG22,5060,1928,54ESKS
Et BüyükbaşKG31,8031,8031,80HTS
Et KüçükbaşKG21,0028,0026,98ESKS
Yağlı PeynirKG13,0013,0013,00HTS
Tere YağKG17,5023,0018,42HTS
Kaşar PeynirKG13,8013,8013,80HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

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