Erzincan merkezli FETÖ/PDY operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen bazı akademisyen ve öğretmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Erzincan merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı. Kent dışında yakalanan zanlılar, Erzincan'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.