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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Erzincan merkezli FETÖ/PDY operasyonu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:23

ERZİNCAN (AA) - Erzincan merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen bazı akademisyen ve öğretmenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Erzincan merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 zanlı gözaltına alındı. Kent dışında yakalanan zanlılar, Erzincan'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla tutuklandı. Diğer 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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