Anadolu Ajansı 97 yaşında

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Valisi Ali Kaban, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer ve Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Başkanı Derya Akbıyık, Anadolu Ajansı'nın (AA) 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Kaban, mesajında, AA çalışanlarına başarılar dileyerek, "Basın ahlak esaslarına bağlı, doğru, hızlı, tarafsız ve objektif habercilik anlayışıyla yurt içi ve yurt dışında başarıyla hizmet veren Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Akdemir de AA'nın her zaman Türkiye'nin sesini duyurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından, Türk Kurtuluş Savaşı hakkındaki haberleri, tüm dünyada duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de kurulan AA, güçlü, tarafsız, hızlı ve etik habercilik anlayışından taviz vermeden yayın hayatını sürdürmektedir. Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutlar, tüm çalışanlarının bundan sonraki çalışma yaşamlarında başarılarının devamını dilerim."

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer ise yaygın haber ağı, hızlı ve güvenilir habercilik anlayışıyla, dünyanın en itibarlı haber ajanslarından biri olan AA'nın basın sektörünün köklü kuruluşlarından birisi olduğunu vurgulayarak, ulusal ve uluslararası seviyede, doğru ve güvenilir haber kaynağı olan AA'nın 97. kuruluş yıl dönümünü kutladığını ifade etti.





- "Ajanslar arasındaki önemli ve güçlü konumunu sürdürecektir"

ZGC Başkanı Akbıyık ise kuruluşundan bugüne kadrosu ve teknik donanımıyla büyük bir gelişme sağlayan AA'nın habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir haber kaynağı olarak ilk adres olduğuna dikkat çekti.

AA'nın doğru, tarafsız ve objektif çabalarının her türlü takdire şayan olduğunu belirten Akbıyık, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansı yaygın basına yaptığı hizmetlerin yanında ,yerel basına da önemli katkılar ve faydalar sağlamaktadır. Başta genel müdürü, genel müdür yardımcıları, uzman muhabir kadrosu, ülke geneli bölge müdürlükleri, illerdeki sorumluları ve ilçeler dahil tüm çalışanlarının da 97. yılını kutlarım. Başarılarının devamını dilerim. Anadolu Ajansı, ülkemizin gururu, onuru ve çok sesliliği olmaya devam edecektir, dünyada ajanslar arasındaki önemli ve güçlü konumunu sürdürecektir."



