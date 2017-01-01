Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler

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MALATYA (AA) - Malatya'da, Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırılarında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Öğrenci Birliği Malatya Şubesi Başkanı Musap Canbay, Yeni Cami avlusunda ikindi namazı sonrası yaptığı açıklamada, Suriye'de yıllardır insanlık dışı katliamların sürdüğünü söyledi.

"Batı ruhunun icadı" kimyasal silahların İdlib'de çoğu çocuk onlarca insana ölüm getirdiğini anlatan Canbay, "Yeryüzünde hürriyetin ve adaletin hakim olması için çabamız, ümidimiz, gayretimiz ve mücadelemiz artarak devam edecek." dedi.

Daha sonra, Malatya Din Görevlileri Derneği Başkanı Abdulkadir Ateş, saldırılarda hayatını kaybedenler için dua etti, gıyabi cenaze namazını kıldırdı.

Gıyabi cenaze namazına, şube üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.