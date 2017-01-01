06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:30
Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler

MALATYA (AA) - Malatya'da, Beşşar Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırılarında yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Öğrenci Birliği Malatya Şubesi Başkanı Musap Canbay, Yeni Cami avlusunda ikindi namazı sonrası yaptığı açıklamada, Suriye'de yıllardır insanlık dışı katliamların sürdüğünü söyledi.

"Batı ruhunun icadı" kimyasal silahların İdlib'de çoğu çocuk onlarca insana ölüm getirdiğini anlatan Canbay, "Yeryüzünde hürriyetin ve adaletin hakim olması için çabamız, ümidimiz, gayretimiz ve mücadelemiz artarak devam edecek." dedi.

Daha sonra, Malatya Din Görevlileri Derneği Başkanı Abdulkadir Ateş, saldırılarda hayatını kaybedenler için dua etti, gıyabi cenaze namazını kıldırdı.

Gıyabi cenaze namazına, şube üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:

Öğrencilerden askerlere duygulandıran mektuplar
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN ASKERLERE DUYGULANDIRAN MEKTUPLAR
Battalgazi Belediye Meclisi toplandı
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI
Gıyabi cenaze namazı kılarak, İdlip saldırısına tepki gösterdiler
YEREL

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILARAK, İDLİP SALDIRISINA TEPKİ GÖSTERDİLER
CHP'li Kiraz referandum çalışmasını sürdürüyor
YEREL

CHP'Lİ KİRAZ REFERANDUM ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR
Yeşilyurt Belediyesi Engelsiz Park Alanına mahalle camisi temeli atıldı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESİ ENGELSİZ PARK ALANINA MAHALLE CAMİSİ TEMELİ ATILDI
Anadolu Ajansı 97 yaşında
YEREL

ANADOLU AJANSI 97 YAŞINDA

Bölgenin en önemli Tarım ve Gıda Fuarı Malatya'da açılıyor
YEREL

BÖLGENİN EN ÖNEMLİ TARIM VE GIDA FUARI MALATYA'DA AÇILIYOR
Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRISI
Semt konakları için öğrenci seçme sınavı yapılacak
YEREL

SEMT KONAKLARI İÇİN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI YAPILACAK
AK Parti'de referandum çalışmaları sürüyor
YEREL

AK PARTİ'DE REFERANDUM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
5 Nisan Avukatlar Günü
YEREL

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ
Hekimhan'daki alt yapı çalışmaları
YEREL

HEKİMHAN'DAKİ ALT YAPI ÇALIŞMALARI
Malatya Hilton '2016 Connie Ödülü'nün sahibi oldu
YEREL

MALATYA HİLTON '2016 CONNİE ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLDU
Malatya'da ücretsiz 1 milyon fidan dağıtılıyor
YEREL

MALATYA'DA ÜCRETSİZ 1 MİLYON FİDAN DAĞITILIYOR
Büyükşehir'den çevre düzenleme çalışmaları
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:

Bakan Tüfenkci'den 'Avukatlar günü' mesajı
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ'DEN 'AVUKATLAR GÜNÜ' MESAJI
Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına tepkiler
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRISINA TEPKİLER

EN ÇOK OKUNANLAR
Evlilik için ilk adımı atan Kerem Kılıçdaroğlu Habertürk’e konuştu
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU DÜĞÜNÜ İÇİN KONUŞTU!

 1
  • 2 Şampiyon öğretmene futbolcu tacizi!
  • 3 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
  • 4 Otogaz yerine havagazı almışız!