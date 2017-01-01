Anadolu Ajansı 97 yaşında

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, "Anadolu Ajansı kurulduğu günden bu yana millete gece gündüz demeden her şartta en hızlı haberi ulaştırmak için Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya çalışıyor." dedi.

Tuna, Anadolu Ajansı'nın 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak için fedakarca çalıştığını söyledi.

AA'nın nice 97 yıllara ulaşmasını temenni eden Tuna, "AA kurulduğu günden bu yana millete gece gündüz demeden her şartta en hızlı haberi ulaştırmak için Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmaya çalışıyor. Yine milli gururumuz olmaya ve dünyada daha çok sesimizi duyurmaya devam etsin inşallah." dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise AA'nın önemine işaret ederek, "AA, Türkiye'nin ve Anadolu'nun sesi, kulağı ve sözüdür aslında. AA'nın 97. yıl dönümünü kutluyorum. Nice 97 yıllara ulaşmasını diliyorum." diye konuştu.

Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da kamunun, halkın doğru ve hızlı haber alması noktasında AA'nın milli bir kurum olduğunu aktardı.

Tipioğlu, AA'yı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yine hızlı, doğru ve tarafsız haberlerde göreceklerine inandığını belirterek, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.