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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Tahliye olduğu cezaevine hırsızlıktan geri döndü

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:32
Tahliye olduğu cezaevine hırsızlıktan geri döndü

ADANA (AA) - Adana'da hırsızlık suçundan iki ay önce cezaevinden tahliye olan ve son bir ay içinde 4 bisiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde son bir ay içinde daire sakinlerince apartman girişine kilitlenip bırakılan 4 bisikletin çalınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Bisikletlerden birinin çalınma anına ait güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşan ekipler, şüphelinin demir kesme makasıyla kilidi kırıp olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, görüntüdeki şüphelinin hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden yaklaşık iki ay önce çıkan Özer Y. olduğunu tespit etti.

Kaldığı evin adresini belirlenen zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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