Anadolu Ajansı 97 yaşında

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ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Anadolu Ajansı'nı tebrik ediyorum. Gerçekten sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesine gittiğimizde çağdaş ve demokratik bir şekilde orada olan bitenlerle bizi bilgilendiriyor." dedi.

Aydın, Anadolu Ajansı'nın (AA) 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın önemli çalışmalar yürüttüğünü, zaman zaman kendilerini de milletin talep ve beklentileri noktasında ciddi manada uyardığını belirtti.

AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Aydın, "Anadolu Ajansı'nı tebrik ediyorum. Gerçekten sadece Türkiye'de değil, dünyanın pek çok ülkesine gittiğimizde çağdaş ve demokratik bir şekilde orada olan bitenlerle bizi bilgilendiriyor. Gerçekten Anadolu Ajansımız milli ve yerli bir ajans. Bu bağlamda da bu millet ve ülkenin faydasına olabilecek her noktada var. Bu milleti en doğru en düzgün ve en seri şekilde de bilgilendiriyor. Başarılarının devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.