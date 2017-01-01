Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Sözen:

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MUŞ (AA) - Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenlik korucularının sigorta primleriyle ilgili açıklamasına ilişkin, "Cumhurbaşkanım, siz bu camiaya, ülkeye, devlete ve vatandaşa sahip çıktınız. Emin olun ki biz korucu camiası olarak canımız ve kanımızın son damlasına kadar sizin yanınızdayız." dedi.

Sözen, Muş Devlet Su İşleri binası önünde bir araya gelen güvenlik korucularına hitaben yaptığı konuşmada, 35 yıldır var olan koruculuk sisteminin sosyal güvenceden yoksun çalıştığını söyledi.

Bunun korucular için çok büyük haksızlık olduğunu vurgulayan Sözen, şöyle konuştu:

"Özlük haklarımızdan mahrum bırakılmıştık. Emekli veya korucularımızın vefatı halinde maaşları çocuklarına, ailelerine geçmiyordu. Korucularımız özel hastaneler başta olmak üzere sağlık yönünden de bir takım sıkıntılar çekiyordu. Biz yıllarca konfederasyon olarak sürekli gündeme getirdik. Allah'a şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımız biraz önce muhtarlar toplantısında bu müjdeyi bize verdi. Bundan sonra her bir korucumuz için aylık 578 lira prim borcu İçişleri Bakanlığımız tarafından ödenecektir."

Sözen, bu özlük haklarının kendileri için başka bir anlam daha ifade ettiğini dile getirdi.

Yıllarca terör örgütü propagandasını yapan bazı medya kuruluşlarının, "Devlet korucuları sigortasız çalıştırıyor. Korucuları yarın öbür gün kullanacak ve kapı dışarı edecekler." gibi hiçbir zaman inanmadıkları ithamlarda bulunduğunu anlatan Sözen, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi kanunu açıklayarak bir anlamda şer güçlerine cevap vermiştir. Önümüzdeki ilk haftalarda çıkacak ilk KHK ile bu yasalaşacaktır." diye konuştu.

Sözen, korucu camiasının kurumsal kimlik kazanma yolunda suratla ilerlediğini belirtti.

Güvenlik korucuların artık tek tip kıyafetlerle ve daha modern silahlarla terör ve teröristlerin bundan sonra da korkulu rüyası olacağını vurgulayan Sözen, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız bize karşı görevini yerine getirmiştir. Biz korucu camiası olarak gece gündüz, kar, kış yağmur, çamur demeden yasalar kapsamında terör ve teröristle daha aktif bir şekilde mücadele edip askerimize polisimize ve vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Bu bizim en büyük görevimizdir. İnanıyorum ki bu yeni silahlarıyla yeni özlük haklarıyla korucular, terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın özlük haklarıyla ilgili 5 Nisan'da açıklama yapmasından ötürü biz her yıl 5 Nisan'ı korucuların bayramı ve günü olarak kutlayacağız. Cumhurbaşkanım, siz bu camiaya, ülkeye, devlete ve vatandaşa sahip çıktınız. Emin olun ki biz korucu camiası olarak canımız ve kanımızın son damlasına kadar sizin yanınızdayız."