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Güvenlik korucularının yemin töreni

05 Nisan 2017 Çarşamba, 17:49
Güvenlik korucularının yemin töreni

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 6'sı kadın 125 güvenlik korucusu törenle yemin ederek göreve başladı.

İl Jandarma Komutanlığı Tören Alanı'nda düzenlenen törene, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Kemal Başak, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlyas Çapoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tümay Özgür, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, Erzincan Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Burak Mumcu ve 6'sı kadın 125 güvenlik korucusu ile aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan törende, güvenlik korucuları silah başında yemin etti.

Vali Arslantaş, burada yaptığı konuşmada, ülkede asayiş ve güvenlikle ilgili bazı görevlerin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Üzerinde gezindiğimiz, havasını teneffüs edip buz gibi sularından içtiğimiz aziz vatanımıza karşı pek çok görevlerimiz var. Bunların en başında asayiş ve güvenlikle ilgili görevimiz geliyor. Devletin varoluş gayesi adaletin ve güvenliğin temin edilmesidir. Vatanımızın dostları olduğu kadar düşmanları da var. Dostlarımıza güven vermeli, düşmanlarımıza karşı da ülkemizi korumakta azimli ve gayretli olduğumuzu göstermeliyiz. Böyle yapalım ki düşmanların vatanımız hakkında besledikleri kötülük duygularını önleyebilelim, bu niyetlerini uygulamalarına fırsat bırakmamış olalım."

Güvenlik korucularının güvenlik güçlerine güç katacağını belirten Arslantaş, şehrin özellikle kırsal bölgesinde göreve başlayacak güvenlik korucularına başarılar diledi.

Güvenlik korucusu Şeydanur Kara da güvenlik korucusu olduğu için mutlu olduğunu belirterek, "Erzincan ilinde attığını vuran kanunlara nizamlara ve emirlere harfiyen uyan çelik bilekli aslan yürekli birer koruyucu olduk. İlelebet yaşayacak bu vatanın, yüce Türk milletinin ve onun namusunun, inançlı yılmaz ve sarsılmaz birer bekçileri olduk." dedi.

Vatan hainlerine karşı mücadele edeceklerini söyleyen Kara, "Milletimizin emrinde arkadaşlarımızla birlik ve beraberlik ruhu içinde yeminimize bağlı kalarak yurdumuzda emniyet ve asayişi sağlayacak ve vatan hainlerine karşı mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından güvenlik korucularına Arslantaş ve protokoldekilerce silahları teslim edildi.

Tören, Erzincan Belediyesine bağlı Mehteran Takımı'nın gösterisiyle sona erdi.

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