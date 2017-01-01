Şırnak'taki terör operasyonu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KONYA (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Akşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, helallik alınmak üzere Doğrugöz Mahallesi'ndeki babaevinde getirildi.

Baba Mehmet ve anne Ayşe Ertürk, burada şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Daha sonra cenaze aracına binen şehidin eşi Firdevs Ertürk, "Şehidim çık gel, beni bırakma. Seni dünyalara sığdıramıyordum, nasıl bu tabuta sığdırdılar. Soysuzlar, hainler." diyerek gözyaşı döktü.

Daha sonra Ertürk'ün naaşı törenin yapılacağı mahalle meydanına getirildi. Şehidin 1 yaşındaki kızı Asya'nın, tabutun başına getirilmesi törendekileri duygulandırdı.

Baba Mehmet Ertürk'ün çevredekilerin desteğiyle ayakta durabildiği görüldü. Anne Ayşe Ertürk'ün "Sana nasıl kıydılar yiğidim, Yunusum. Bu nasıl acı. Yardım et Allah'ım." ifadelerini kullanması törene katılanları hüzünlendirdi.

Şehit Ertürk'ün cenazesi, Konya Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Hüsniye Erdoğan, Hacı Ahmet Özdemir, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, arama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin araziye önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı.