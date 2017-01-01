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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:02

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında yüzbaşı ve üsteğmenlerin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.



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