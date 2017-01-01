Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında yüzbaşı ve üsteğmenlerin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.