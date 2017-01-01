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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: (2)

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:05

GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "15 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan gemisini limana ulaştırdı. Türkiye'yi kardeş kavgasından, iç savaştan, işgalden kurtardı." dedi.

Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezinde düzenlenen "Türkiye'nin Eğitimde 2023 Hedefleri Gaziantep Buluşması''nda, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oylamasıyla çift başlılığın ortadan kalkacağını söyledi.

Cumhurbaşkanının hukuk devleti ilkeleri içerisinde hem parlamentoya hem de halka hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Bir kimsenin yasama, yürütme yargılamaya ilişkin yetkileri olacak ama görevlerinden dolayı hiçbir sorumluluğu olmayacak. Bunun hukuk devletinde yeri var mı? Hukuk devletinde yetkisi olanın sorumluluğu olması, hesap vermesi esastır. Bizde böyle bir sistem var mı yok. Niye? Çünkü böyle kurguladılar. Bu anayasayı yapanlar bu makama halkın içinden birinin geleceğini düşünemediler. Bu makama gelecekler çatık kaşlı, asık suratlı bir bürokrat." diye konuştu.

- "Tek adam dedikleri kişiyi millet getiriyor"

Hayır diyenlerin "tek adamlığı" öne sürdüğünü vurgulayan Bakan Yılmaz, "tek adam" dedikleri kişiyi milletin seçtiğini söyledi.

Millet kimin yanındaysa tek adamın o olduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Millete 'hata yapıyorsunuz diyemediklerinden tek adama suç buluyorlar yani Recep Tayyip Erdoğan'a suç buluyorlar. Bu millet kimin yanında durduğunu 15 Temmuz'da gösterdi. Usta kaptan fırtınalı havalarda gemisini sağ salim limana ulaştırmaktadır. 15 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan gemisini limana ulaştırdı. Türkiye'yi kardeş kavgasından, iç savaştan, işgalden kurtardı. Millet doğruyu seçer. 5 yıl sonra bir lider önüne çıkacaksa millet yanlış adamı, kendisine zulmeden adamı seçmez."

- Vali Yerlikaya

Vali Ali Yerlikaya da Gaziantep'e 15 yıl içerisinde 10 bine yakın derslik yapıldığını öğretmen istihdamıyla ilgili de Cumhuriyet tarihinde görülmemiş rakamlara ulaşıldığını kaydetti.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ise 1950 Suriyeli öğrencinin üniversitede öğrenim gördüğünü, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde eğitim verdiklerini söyledi.

2023 yılına giderken dünya üniversiteleri arasında 830'uncu sırada yer aldıklarını hedeflerinin önce ilk 500, ardından ilk 100'e girmek olduğunu ifade eden Gür, "Göç enstitüsü kuruyoruz. 52 bin öğrenciyi barındıran bir üniversiteyiz. Bu gençleri alanlarında uzman, vatanına bağlı, dil becerisi yüksek insanlar olarak yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

(Bitti)

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