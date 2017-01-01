TBMM Başkanvekili Aydın:

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, CHP Konya milletvekili Hüsnü Bozkurt'un 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin açıklamaları için, "Çok akıl almaz ifadeler. Bunun izah edilecek bir tarafı yok. Bu kadar hırçınlıkla, bu kadar asabi bir ruh ile böyle bir yaklaşımda bulunmak, milli iradeye de bir saygısızlıktır." dedi.

Aydın, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen "Gelecek Senin Sahip Çık" konulu konferansa katıldı.

Organize Sanayi Bölgesi Salonunda gerçekleştirilen konferansın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Aydın, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un "Evet diyenleri İzmir'den denize dökeriz" sözlerine tepki gösterdi.

Aydın, şunları kaydetti:

"Milletin vereceği karara sen nasıl 'Evet çıkarsa biz bunları deniz dökeriz.' dersin. Bu bir gaflettir, bu bir delalettir. Yani bu gerçekten bu millete ciddi bir saygısızlıktır, haksızlıktır. Hani demokrasi diyordunuz? Hani demokrattınız? İşte sandık önünüze gelecek ve millet bir tercihte bulanacak, karar verecek. Hani milletin kararı asıldı? Hani egemenlik kayıtsız şartsız milletindi? İşte birilerinin demokrasi anlayışı bu. Kendi iradeleri ve zihniyetleri dışında milletin iradesini hiçe sayan bir yaklaşım. Tam da bunun için bu referandum süreci önemli. Tam da egemenliğin kendinden millete kaydığını tescili açısından çok önemli. Çünkü 16 Nisan'da artık iktidarı da millet belirleyecek, muktedir olanda bu millet olacak. Maalesef anayasa bu sistemde çatışmacı anlayış ve mantığıyla hazırlanmış."

Milletin 16 Nisan'da bir karar vereceğini aktaran Aydın, bu milletin vereceği kararın neden saygıyla karşılanmadığını sordu.

Bu millete tepeden bakan yaklaşımların 16 Nisan'da sandığa gömüleceğini dile getiren Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Artık zihniyette milletin zihniyeti olacak. Artık muktedir olan da milletin bizzat kendisi olacak. Bu çırpınışlar gösteriyor ki ellerinden bu kayıyor. Ellerinden pasta millete doğru kayıyor. Millet gerçek yerine konumlanıyor. Bu ülkede artık yasamayı da millet belirleyecek, yürütmeyi de millet belirleyecek ve bütün kurum ve kuruluşlar, devlet dediğimiz aygıtta artık milletin emrinde olacak, milletin hizmetinde olacak. Bu millet kendisi ile ilgili bir karar verecek ve siz bu kararı tanımıyorum diyeceksiniz, bu hangi anlayışta var? Hani diktatörlük diyorlardı? Hani tek adamlık diyorlardı? Onların zihniyeti başta olursa problem yok. Çok akıl almaz ifadeler. Bunun izah edilecek bir tarafı yok. Bu kadar hırçınlıkla, bu kadar asabi bir ruh ile böyle bir yaklaşımda bulunmak milli iradeye de bir saygısızlıktır. 16 Nisan'da millet zaten aydınlanmıştır. Kendisiyle ilgili kararı verecek. Bu millet artık kendi göbeğini kendisi kesecek. Artık bizimle ilgili kararları biz vereceğiz. Ne o vesayet makamları, ne o zihniyet ne de o Batı Avrupa'sı verecek. Artık bundan sonra söz de karar da millettedir. Millet kendi iradesiyle kendini yönetecektir."