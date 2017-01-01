Bayburt'taki FETÖ/PDY davası

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) polis yapılanması içerisinde yer aldığı iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve KHK ile kamu görevinden atılan 3 tutuklu eski polisin yargılamasına başlandı.

Bayburt Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan eski polis memurları G.S, B.Ç, G.T, avukatları ve yakınları katıldı. Kimlik tespitinin ardından sanık G.S, herhangi bir terör örgütüne üyeliği ya da bağlantısının olmadığını ileri sürerek suçlamaları reddetti.

Mahkemede tanık olarak ifadesi alınan polis memuru C.K, yargılaması yapılan G.S. ile aynı sohbet grubunda yer aldığını anlatarak, "Ben Iphone telefon kullandığım için buna yüklemediği için kendi telefonum yerine eşimin telefonuna 'Eagle' programını kurmuştum. Darbe gecesi emniyetten bizleri göreve çağıran SMS gelmesi üzerine hemen eşimin telefonundan 'Eagle' programını açıp buradan gelen mesajı kontrol ettim. Buradan gelen mesajda 'Abiler darbe yapıyor. Askere direnmeyelim, silah kullanmayalım' şeklinde mesajlar gelmişti. Bu mesaj programda kod adı 'Eyüp' olarak kayıtlı olan kişiden gelmişti." diye konuştu.

- Cemaat içi evlilik için aracılık yapmışlar

Diğer tanık M.U, kendisinin sohbet hocalığı yaptığını, sanık G.S. ile ilgisinin ise cemaat içi evlilik yapacağı dönemde olduğunu anlatarak, "Cemaatin 'emniyet imamı' olan 'Feti' kod adlı Fatih K. ile sanık G.S. için Trabzon'daki dershaneye kız görmeye gittik. 'Feti' orada bir başka abiyle görüşerek kızı tespit ettiler. G.S, bizimle gelmediği için kıza G.S'nin fotoğrafını götürdük. Daha sonra kendisine de o kızla ilgili bilgiler verildi. Ben kendisinin o kızla evlenip evlenmediğini bilmiyorum." dedi.

Tutuklu sanık B.Ç, Fetullah Gülen cemaatiyle hiçbir ilgisinin olmadığını savunarak, hakkındaki suçlamaları reddedip tahliyesini talep etti.

Bir diğer tutuklu sanık G.T. de hakkındaki suçlamaları reddederek, herhangi bir idari soruşturma açılmadan KHK ile kamu görevinden ihraç edilmesinin iddianameden çıkartılmasını ve tahliyesini talep etti.

Öte yandan, FETÖ/PDY'nin müftülük yapılanması kapsamında ikinci defa hakim karşısına çıkarılan B.D, F.P. ve N.H'nin savunmaları alınarak bazı tanıklar dinlendi.

Mahkeme heyeti ikinci kez hakim karşısına çıkarılan B.D'nin tahliyesine karar verirken, dosyalardaki bazı eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.