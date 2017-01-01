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Kayıp çocuğun cesedi bulundu

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:21

SİİRT (AA) - Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 35 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Eda Mergen'in cesedi Siirt'te bulundu.

Alınan bilgiye göre, Siirt Merkeze bağlı Yazlıca ve Ormanardı köyleri yakınlarından geçen Dicle Nehri kenarında bir kız çocuğuna ait ceset bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya iletti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürdü.

Yapılan araştırmada, cesedin Hasankeyf ilçesinde 35 gün önce ailesi tarafından kaybolduğuna ilişkin başvuru yapılan 5 yaşındaki Eda Mergen'e ait olduğu belirlendi.

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