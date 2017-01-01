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ADANA (AA) - Adana Demirspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, TFF 1. Lig'in 27. haftasında Eskişehirspor ile yapacakları maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

İpekoğlu, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta sahalarında Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalmalarını "talihsizlik" olarak nitelendirdi.

Rakipleri karşısında öne geçmelerine rağmen skoru koruyamadıklarını anımsatan İpekoğlu, "Rakip 10 kişi kalıyor, 3-2 öne geçip buna rağmen skoru koruyamıyoruz. Bu başarısızlıktır." diye konuştu.

Engin İpekoğlu, 8 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Eskişehirspor, şampiyonluk hedefi olan ve kadrosunda Süper Lig tecrübesi bulunan futbolcuları barındıran bir takım. Hocaları Mustafa Denizli de çok deneyimli. Yaklaşık 20-25 bin seyirci önünde oynanacak bir maç. Tabii ki ne tarafından bakarsanız bakın, bu tür maçlarda futbolcular kendi kendini motive ediyor. İnanıyorum ki Eskişehirspor maçı, herkesin keyif alacağı bir müsabaka olacak. Eskişehirspor maçını kazanmalıyız. İç sahada kaybettiğimiz puanları deplasman maçlarında telafi etmemiz lazım. Play-off hedefimiz için alabileceğimiz en fazla puanı alıp yolumuza devam edeceğiz."