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Şehitler için gıyabi cenaze namazı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:21
Şehitler için gıyabi cenaze namazı

BOLU (AA) - Bolu'da, Şırnak'ta şehit düşen askerler ile Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatını kaybedenler gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kadı Camisi'nde toplanan sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, ikindi vakti kılınan gıyabi cenaze namazının ardından dua etti.

Bolu İnsan Hakları ve Hizmet Derneği Başkanı Fethi Sarımsakçı, burada yaptığı basın açıklamasında, Suriye'de 7. yılına giren Esed rejimi ile destekçilerinin katliam ve saldırılarına yenilerinin eklendiğini söyledi.

İdlib'in Han şeyhun beldesine düzenlenen kimyasal silah saldırısında çoğunluğunu çocukların oluşturduğu 100'den fazla sivilin öldüğünü ve çoğu çocuk 500 sivilin yaralandığını hatırlatan Sarımsakçı, "Bu görüntüler ilk değildir. Maalesef dünya devletlerinin şu anki tutumlarına bakılırsa son da olmayacaktır. Obama döneminde kırmızı çizgi olarak ilan edilen kimyasal saldırının, 2013 yılından beri gerçekleştirilmesine rağmen, bu zulme engel olunmamıştır." diye konuştu.

Sarımsakçı, dünya devletlerinin oynadığı "barış tiyatrosu"nun kurbanının yine Suriyeli masum siviller, kadınlar ve çocuklar olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Halep işgalinden sonra batı adeta tüm Suriye muhalefetini terör örgütü olarak kabul etmeye başladı. PYD/PKK gibi terör örgütlerini ise özgürlük savaşçısı ve terörle mücadelede müttefik olarak kabul etmekte ve karadan havaya füzeler dahil olmak üzere her türlü ağır silahla donatmaya hız vermiştir. Türkiye'nin DAEŞ ve PYD/PKK terör örgütlerine karşı mücadelesinde ise ABD-Rus ittifakı ve onlara eklenen mezhepçi çetelerin Türkiye'ye karşı ittifak oluşturduklarını görmekteyiz."

Gıyabi cenaze namazına AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Memur-Sen Bolu Şube Başkanı Ahmet Koçak, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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