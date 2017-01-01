Milli Eğitim Bakanı Yılmaz:

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GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Eğer insanları ötekileştirir, kutuplaştırırsan, onu denize dökersen eğer kafanda bu varsa sen sittin sene öyle deyip iktidara gelemezsin. Ancak 80 milyonu kucaklarsan iktidarın yolu açılır." dedi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki Ünal Sentetik Çuval Ambalaj Fabrikası'nda işçilerle bir araya gelen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde eğitimde, sağlıkta, ulaşımda yapılan çalışmaları anlatarak Türkiye'nin dünden daha iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Müfredat değişikliği çalışmalarına değinen Yılmaz, öğrencileri gereksiz bilgilerle bilgi hamalı haline getirmeyeceklerini belirterek, "İnşallah çalışma tamamlanmak üzere. 16 Nisandan sonra programları onaylayacağız. Kitapların yazılım ve baskısı başlayacak. İddialıyız, Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Eğitimde bize güvenin." diye konuştu.

Türkiye'nin etkin bir yönetime kavuşması için önünde ciddi bir fırsat bulunduğunu dile getiren Yılmaz, halk oylamasında milletten hükümeti de kurmasını isteyeceklerine dikkati çekti.

Hükümeti sandıkta milletin kuracağını anlatan Yılmaz, "Türkiye'nin bir daha zaman kaybetmemesi, enerjisini boşuna harcamaması için hükümetin sandıkta kurulması lazım. Sandıkta kurulan hükümetin adı millet hükümeti, bu millet hükümeti en istikrarlı hükümettir." şeklinde konuştu.

Yılmaz, Türkiye'nin istikrarlı hükümetlere ihtiyacı olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'yi yönetebilmek için mutlaka yüzde 50'nin üzerinde oy almak lazım. Bu ülkeyi yüzde 30-40'arla yönetmek mi daha demokratik, yoksa yüzde 50'nin üzerinde oy alarak yönetmek mi? Eğer insanları ötekileştirir, kutuplaştırırsan, onu denize dökersen, eğer kafanda bu varsa sen sittin sene öyle deyip iktidara gelemezsin. Ancak 80 milyonu kucaklarsan iktidarın yolu açılır. Bu sistem başka partinin de seçmeninin oyunu almasına ihtiyaç doğurduğundan, Türkiye'ye uzlaşma getirecek, barış getirecek, kardeşlik getirecek. Tek söyledikleri şu tek adam. Tek adamın gücü var. Tek adamın gücü olmaz, güç millette. Millet kimin yanında durursa o güçlüdür. Tayyip Erdoğan'ın yanındaysa o güçlü, Kılıçdaroğlu'nun yanında durursa o güçlü. Millete niye Tayyip Erdoğan'ın yanında duruyorsun diye kızamadıklarından Tayyip Erdoğan'a kızıyorlar ki bu millet niye senin yanında duruyor. Millet kimin yanında duracağını bilir. 15 Temmuz bu liderleri test etme açısından önemli bir terazidir. Darbeden önce darbe olursa tankın üzerine çıkarım diyenler oldu. darbe oldu tankın üzerine mi çıktı. Çıkmadı. Demek ki herkes her söylediğini yapamıyor. Dolayısıyla milletine güvenenin sırtı yere gelmez, milletine güvenen en güçlüdür. İnşallah aziz milletimiz 16 Nisan'da, Türkiye'nin önündeki engelleri kaldırarak, doğru liderle, 21. yüzyıla, doğru götürecek hükümetlere kavuşacak. Milletine daha kısa yollardan daha etkin hizmet etme fırsatı bulacak."