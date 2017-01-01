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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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SMA hastası Eymen bebeğin tedavisine başlanabilecek

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:25

SAKARYA (AA) - Sakarya'da SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastası 6,5 aylık Eymen Çapkın'ın tedavisi için başlatılan yardım kampanyasında, ihtiyaç olan 4 ilaçtan 2'sinin parası toplandı.

SMA hastası Eymen bebeğin tedavisi için gerekli olan 561 bin doların karşılanması için başlatılan kampanya kapsamında, birçok spor kulübü ve hayırseverlerce Sakarya Valiliği izniyle açılan hesap numaralarına bir miktar para yatırıldı.

Tedavide kullanılacak ilk iki ilaç için eksik olan 350 bin lirayı ise Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nun yatırdığı bildirildi.

Eymen bebeğin babası Metin Çapkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk iki ilacın parasının tamamlandığını ve Türkiye Eczacılar Birliği'ne başvuruyu yaptıklarını söyledi.

Yardım yapan herkese teşekkür eden Çapkın, "Şu anda tedaviye başlayabilmemiz için ilacın hızlı bir şekilde gelmesini bekliyoruz. Valilik izniyle açılan hesaba 561 bin doların yarısı kadar para yatırıldı. Diğer iki ilacın parası için kampanya devam ediyor. İlaç gelince ilk enjeksiyon vurulacak, ikinci enjeksiyon 14 gün sonra vurulacak. Sonrası için iki enjeksiyon daha gerekli. Bu ilaçların hızlı bir şekilde gelmesi gerekiyor. Yetkililerden ve hayırseverlerden destek bekliyorum." diye konuştu.

Çapkın, Eymen bebeğin halen Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımı Bölümünde yattığını belirtti.

Sakarya'da Metin (32) ve Neziha Çapkın (31) çiftinin, ilk bebekleri 6,5 aylık Eymen'e doktorlar tarafından, "Tip1 Spinal Müsküler Atrofi (SMA) - Gevşek Bebek Sendromu" teşhisi konulmuştu. Minik Eymen, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımı Bölümünde 2,5 aydır solunum cihazına bağlı yaşıyor. Baba Metin Çapkın, bebeğinin hastalığının tedavisi için gerekli olan 561 bin doların karşılanması için yetkililerden yardım beklediğini ifade etmiş ve valilik izniyle yardım kampanyası başlatılmıştı.

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