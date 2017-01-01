FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

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RİZE (AA) - Rize'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Rize 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Külünkoğlu, Zeki Rıza Çemberci, Ruşen Çolak, Şaban Arı, Yunuz Kotiloğlu, Hasan Fehmi Demircan, Nihat Işık, Yusuf Karadağ, Sebahattin Uzun, tutuksuz sanıklar Ali Kara, Enver Ak, Musa Serdaroğlu ile sanık avukatları katıldı. Sanık yakınlarından bir kısmı salonun dar olması nedeniyle içeriye alınmadı.

Duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Bayram Kantık tarafından tespitlerin yapılmasının ardından tanıkların dinlenmesine geçildi.

Tanık olarak dinlenen Ömer Ali Aydın, Hamit Bilgin ve Sadık Öztürk, Ovit Yaylası'nda Ruşen Çolak ile komşu olduklarını, darbeden bir gün önce Rize Valisi olacağı iddia edilen Yunuz Kotiloğlu ile Kalkandere Kaymakamı olacağı iddia edilen Ruşen Çolak'ın Ovit'teki yayla evinde toplantı yaptıklarına tanık olmadıklarını ifade etti.

Tanık olarak dinlenen ve darbe toplantısına katıldığı yönünde iddianamede adı geçen Osman Ali Turaboğlu ise hakkında herhangi bir soruşturma olmadığını, böyle bir toplantının gerçekleşmediğini kaydetti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından ek savunmasını yapan sanıklar, haklarındaki iddiaları reddederek beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan, dosyada adı geçen ve firari olan Orhan Tornacı ve Haluk Mataracı'nın ise aranmasına devam ediliyor.