Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da

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BURSA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyu araştırmalarına ilişkin, "Şu andaki tablo ve gelen araştırmalar gayet güzel. Daha da iyi olacağına inanıyorum." dedi.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile eski Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen toplu açılış törenin ardından Bursa Valiliğine geçti.

Burada Vali İzzettin Küçük tarafından karşılanan Erdoğan, tören mangasını selamladı.

Erdoğan, valiliğe girişinde gazetecilerin, Bursa izlenimleri ve kamuoyu araştırmalarıyla ilgili sayısal verilere ilişkin değerlendirmelerini sorması üzerine, "Çoşku, heyecan her şey var Bursa'da. Kalan 11-12 gün inanıyorum ki bu çok daha yükselecek. Şu andaki tablo ve gelen araştırmalar gayet güzel. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Sayısal veriler bizde var ama biz de kalsın o. Siz de yaptırıyorsunuz zaten." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da eşlik etti.



