Anadolu Ajansı 97 yaşında

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GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, basının bir milletin gözü, kulağı ve sesi olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı, Türk milletinin bütün dünyaya ulaşan sesidir." dedi.

Yılmaz, halk oylaması çalışmalarına katılmak üzere geldiği Gaziantep'te bazı toplantı ve programlara katıldı. Etkinliklerin ardından AA'nın 97'nci kuruluş yılını kutlayan Yılmaz, Ajansın bugüne kadar görevini başarıyla icra ettiğini söyledi.

Bakan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Basın bir milletin gözü, kulağı ve sesidir. Anadolu Ajansı, Türk milletinin bütün dünyaya ulaşan sesidir. Ajans, bu güne kadar dünyada olanları milletimize aktardı. Milletimizde olanları dünyaya aktardı. Doğru ve olduğu gibi yorumsuz şekilde aktardı. Bundan dolayı da tüm milletin güvenini kazandı. Anadolu Ajansına bundan sonra da bu misyonununda başarılar diliyorum. Bundan sonra da inşallah hayırlı, güzel haberleri dünyaya, dünyadaki iyi haberleri de Türkiye'ye duyuracaktır diyorum. Anadolu Ajansının bu misyonuna, emeğine, çalışmasına katkıda bulunan tüm AA emekçilerini de böyle başarılı bir kurum oluşturdukları için tebrik ediyorum."