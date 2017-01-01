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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Adana'da:

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:31
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Adana'da:

ADANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bundan sonrasında daha öngörülebilir ve daha istikrarlı bir Türkiye için vatandaşlarımızla düşüncelerimizi paylaşıyoruz." dedi.

Çelik, halk oylaması çalışmaları kapsamında seçim otobüsüyle Seyhan ve Çukurova ilçelerinde mahalleleri gezdi, vatandaşları selamladı.

Vatandaşlarla sohbet eden Çelik, zaman zaman seçim otobüsünün yanına gelenlerle fotoğraf çektirdi.

Çelik, ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Başkanlığı yakınlarında ev yemekleri satan bir dükkanda çalışan Umut İpek'in daveti üzerine işletmeye giderek çay içti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Çelik, bugün caddeleri ve sokakları gezdiklerini, vatandaşlarla daha sıkı bir iletişim içinde olduklarını belirtti.

Halk oylaması çalışmalarına değinen Çelik, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın tepkisi çok iyi. Hepsiyle selamlaştık, hal hatır sorduk. Vatandaşlarımızı hem 7 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın Adana İstasyon Meydanı'na teşriflerine davet ettik hem de 16 Nisan'da 'evetle' ilgili kendilerine bir kere daha görüşlerimizi aktarma fırsatı bulduk. Adana'nın durumu çok iyi. İnşallah Cumhurbaşkanımızı çok görkemli bir şekilde karşılayacağız, büyük bir miting yapacağız. İnşallah 16 Nisan için de tüm Türkiye'de sahada çalışan arkadaşlarımızla haberleşiyoruz. Son derece iyi bir ortam var, vatandaşlarımızın son derece yüksek ilgi, alakası, sevgisi var. İnşallah Adana'da da bunu görüyorum. "

- "Türkiye'nin demokrasisi için önemli bir dönüm noktası olacak"

Çelik, her gün çok sayıda vatandaşla bir araya geldiklerini ve gelmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bunun bir demokrasi şöleni olduğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin demokrasisi için önemli bir dönüm noktası olacak. Bunun vatandaşlarımız tarafından çok iyi anlaşıldığını, çok iyi idrak edildiğini, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiği konusunda vatandaşlarımızda yüksek bir bilinç olduğunu görüyorum. Hatta bazı yerlerden geçerken yanımıza gelen vatandaşlarımızın bazıları 'buraya gelmeyin burası tamamdır gidin başka yerlere anlatın' gibi bize selamlar verdiler, bizimle güzel diyaloglara girdiler. "

Ülke için memleket için iyi olmasını istediklerini belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Bundan sonrasında daha öngörülebilir ve daha istikrarlı bir Türkiye için vatandaşlarımızla düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Bazı vatandaşlarımız 'hayır' verecekleri yönünde işaretini yaptılar. Onlarla da konuştuk. Niye 'evet' vermeleri gerektiği konusunu anlatmaya çalıştık. Bir takım yanlış propagandalar yüzünden yanlış izlenimler oluşabiliyor ama sabırla birbirimizin fikirlerine saygı duyarak bunu anlatmak durumundayız."

Çelik, "evet" meselesini bütün vatandaşlarla paylaştıklarını, bu meselenin bir parti, siyaset meselesi değil devletin, ülkenin geleceğinin meselesi olduğunu aktararak, bunun etrafında kenetlenmek gerektiğini açık yüreklilikle paylaştıklarını dile getirdi.

Adana'da çok iyi bir tablo olduğunu vurgulayan Çelik, "Bundan sonra da daha iyi olacak ama dediğim gibi Adana'nın önünde şu anda iki takvim var. Bir tanesi 7 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılama, diğeri de 16 Nisan'da inşallah sandıklara güçlü bir şekilde evet mührü vurma." ifadesini kullandı.

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