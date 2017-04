Kaçaklara organizatörlük yapan kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) – Edirne’de yasa dışı yoldan yurt dışına kaçmaya çalışan kaçaklara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Meriç ilçesine bağlı Küçükaltıağaç köyünde şüphe üzerine jandarma tarafından durdurulan minibüste Suriye ve Somali uyruklu 27 sığınmacı ve kaçak yakalandı.

Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Organizatörlük yaptığı iddiasıyla minibüsün şoförü E.K ile Suriye uyruklu B.E. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen iki kişiden E.K organizatörlük iddiasıyla tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K tutuklandı, B.E ise serbest bırakıldı.Edirne–Meriç-Küçükaltıağaç Köyünde, 03 Nisan 2017 günü saat 23.45 sıralarındaicra edilen devriye faaliyeti esnasında, şüphe üzerine durdurulan 34 JKK … plakalı minibüsteyapılan kontrolde, araç içerisinde yasadışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan (19)Suriye ve (8) Somali uyruklu olmak üzere (27) şahıs yakalanmıştır. Organizatörlük yapanaraç sürücüsü E.K. ile Suriye uyruklu şahıslardan organizatör B.E. isimli şahıslarC.Savcısının talimatı gereği gözaltına alınmış, çıkarıldıkları adli makamlarca E.K.tutuklanmış, B.E. ise serbest bırakılmıştır. Edirne–Meriç-Küçükaltıağaç Köyünde, 03 Nisan 2017 günü saat 23.45 sıralarındaicra edilen devriye faaliyeti esnasında, şüphe üzerine durdurulan 34 JKK … plakalı minibüsteyapılan kontrolde, araç içerisinde yasadışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan (19)Suriye ve (8) Somali uyruklu olmak üzere (27) şahıs yakalanmıştır. Organizatörlük yapanaraç sürücüsü E.K. ile Suriye uyruklu şahıslardan organizatör B.E. isimli şahıslarC.Savcısının talimatı gereği gözaltına alınmış, çıkarıldıkları adli makamlarca E.K.tutuklanmış, B.E. ise serbest bırakılmıştır.