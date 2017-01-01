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AYDIN (AA) - Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü (ADÜ) Prof. Dr. Cavit Bircan, İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırıları sonucu yaralanan mazlumlara ilaç göndereceklerini bildirdi.

Prof. Dr. Bircan, kampüste gazetecilere yaptığı açıklamada Beşşar Esed rejiminin İdlib'deki kimyasal silah saldırılarıyla bir insanlık suçu işlediğini söyledi.

Bu saldırılara "Artık yeter" denilmesi gerektiğini vurgulayan Bircan, "Bizi öldürmekten bıkmadılar. Dünyanın dört bir tarafından gelip burada kardeşlerimizi katlediyorlar. Biz buna seyirci kalamayız. Artık dayanamıyoruz ve duramıyoruz." diye konuştu.

Her platformda seslerini duyurmaya devam edeceklerini vurgulayan Bircan, "Üniversite olarak, 'ilaca ihtiyaç var' şeklindeki çağrılara kayıtsız kalamazdık ve kalmadık da. Biz de üniversite olarak saldırıda yaralanan kardeşlerimize elimizdeki ilaçları Allah nasip ederse bugün gönderiyoruz. İnşallah onlara şifa olur." ifadelerini kullandı.

Bircan, yaralılara bugün gönderecekleri ilaçların kimyasal saldırılara maruz kalanların tedavisine dönük olacağını belirtti.



"Biz artık Müslüman kardeşlerimizin katledilmesini istemiyoruz" diyen Bircan, şunları kaydetti:

"Buna dur denilmesi lazım. Bu uluslararası caminin iki yüzlü tavrı, insanlarımızın her katledilişinde ‘Biz araştıracağız, biz bakacağız’ demesindeki çirkefleşmiş hal artık bizde bıkkınlık uyandırdı. Biz birlik olursak, bir olduğumuz gün bunlar vallahi bize yanaşamazlar. Sadece bir olalım."



