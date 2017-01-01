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Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:35
Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler

BATMAN (AA) - Batman'da 100'ü aşkın sivil toplum kuruluşu, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırılarını protesto etti.

Turgut Özal Bulvarı Atatürk Parkı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Batman'a yerleşen Suriyeli sığınmacılar da destek verdi.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Batman Düşünce ve İnanç Platformu Dönem Sözcüsü Lokman Özkan, Suriye'deki saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Suriye'deki savaşın sürmesinden duydukları üzüntüyü dile getiren Özkan, "Yüreğimizi sızlatan, endişelerimizi artıran acı haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak iki gün önce Suriye’nin İdlib kentinde, savaştan kaçan onlarca masum sivil, Esed’in savaş uçaklarından atılan kimyasal klor gazıyla katledildi. Onlarca masum insan nefes alamadan can verdi. Küresel güçlerin karar vericileri ölümlerin bombardımanla mı yoksa kimyasal saldırıyla mı olduğunu konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

Özkan, yaşanan saldırılara dünya ülkelerinin sessiz kalmasına tepki gösterdi.

"Birleşmiş Milletler toplanıyor ve bu zamana kadar, hak ve adalete dair, Müslümanların lehine tek bir karar çıkmadı. Halep'te, İdlib'de, El -Bab'ta yaşanan acıların Brüksel'de, Paris'te, Londra'da, Washington'da, Tel Aviv'de planlandığını görmezden gelmek, gerçeği görmemektir. Stratejiler onların, silahlar onların, kararlar onların; boğazımızda düğümlenen acılar bizim, yitip giden canlar bizim, kaybolan umutlar bizim." ifadelerini kullanan Özkan, buna karşı başta İslam ülkeleri olmak üzere birlikte hareket edilmesi çağrısında bulundu.

Özkan, siyasetçi, alim, kanaat önderleri, düşünürler, sivil toplum kuruluşlarının öncüleri, yardım kuruluşları, akademisyenler, sanatçı ve yazarlar ile barışa aracılık edenlerin bu süreçte hassasiyet göstermesi gerektiğini belirterek, "Katil Esed ve işbirlikçilerinin yaptığı bu vahşi ve canice katliam ile Müslüman coğrafyasında kundağa sarılı bebekleri, masum çocukları, sivilleri katleden ve katledilmesine göz yuman tüm küresel odakları lanetliyoruz." diye konuştu.



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