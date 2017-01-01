"Kandil'dekilerin kafalarını ezdik, Sincar'a geçerlerse orada da ezeceğiz"

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ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Kandil'dekilerin kafalarını ezdik, şimdi Sincar'a geçiyorlar. Oraya geçerlerse orada da kafalarını ezeceğiz. Şehitler veriyoruz. Şehitler içinde Kürtler de Türkler de var. Ama bir şehit veriyorsak 10 PKK'lıyı da etkisiz hale getiriyoruz." dedi.

Bakan Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve halk oylaması çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Tekman ilçesinde, muhtarla bir araya geldi.

İlçedeki özel bir salonda basına kapalı yapılan toplantının ardından Akdağ, beraberindekilerle Ensar Vakfınca Tekman Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda gençlerle buluştu.

Akdağ, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin genç nüfusunun yüksek, Türkiye'nin geleceğinin ise parlak olduğunu ifade etti.

Türkiye'de kadınların erkeklere oranlara daha fazla yaşadığını anlatan Akdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye'de doğumda beklenen ortalama yaşam süresi 78 yıl. Kadınlar erkeklere göre biraz daha çok yaşıyor. Kadın erkek hepsinin ortalama yaşı ise 31 yaşa denk geliyor. Bu Tekman'da muhtemelen 25'inin altındadır. Mesela Şanlıurfa'da 19 buçuk. Şimdi böyle büyük bir imkanımız var. Buna baktığımız zaman bazı Batı ülkelerin bunların neden son referandumda acayip biçimde bu meseleye karşı çıktığını anlarız. Çünkü o ülkeler için Türkiye'nin güçlü olması kendileri açısından kabul etmek istemedikleri bir durum. Biz ise güçlü bir Türkiye'nin ekonomisi kalkınmış refah içinde bir Türkiye olacağını biliyoruz. Bunun için referandum sandığını getirdik."

Halk oylamasının halkın önüne gelmemesi için bazılarının çok uğraştığını dile getiren Akdağ, yaptıkları yoğun çalışmanın ardından halk oylamasını vatandaşın önüne getirdiklerini anlattı.

Akdağ, "Bu referanduma karşı çıkanlar, terör örgütü PKK başta olmak üzere bize cephe oluşturdular. FETÖ, PKK bunlarla iş tutan HDP, CHP, arkalarında Batılı ülkeler, bunların hepsi şu anda bunlar referandumda 'evet' çıkmasını istemiyorlar. Çünkü bu referandumda 'evet' çıktığında daha güçlü bir Türkiye'ye sahip olacağız. Yetkilerinin yanında sorumluluğu olan kuvvetli bir meclis kendi işini yapan bir yargı olacak sürekli olarak hizmete yöneleceğiz." diye konuştu.

Bakan Akdağ, FETÖ, PKK, DHKP/C adı ne olursa olsun eline silah alıp bu millete baskı kurmaya çalışanların başarılı olamayacağını belirterek, onlara asla müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

-"Referandumdan sonra güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz"

Bu örgütlerin milletin üzerinde baskı kurmasına asla müsaade etmeyeceklerini de vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:

"Kandil'dekilerin kafalarını ezdik, şimdi Sincar'a geçiyorlar. Oraya geçerlerse orada da kafalarını ezeceğiz. Şehitler veriyoruz. Şehitler içinde Kürtler de Türkler de var. Ama bir şehit veriyorsak 10 PKK'lıyı da etkisiz hale getiriyoruz. İnşallah bu referandumda Tekman'dan güçlü bir 'evet' çıkaracağız. Hiç kimsenin size zorbalık baskı yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Yeter ki siz Tekman'a sahip çıkın. Bu salon Tekman'a sahip çıkarsa Tekman'ın yarını mükemmel olur. Bu memleketi ne FETÖ'ye, DEAŞ'a, PKK'ya, Hollanda'ya ne de Almanya'ya bırakırız. El birliği gönül birliği edeceğiz. Referandumdan sonra güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz."

- "Biz 'hayır' diyene de 'evet' diyene de saygı gösteririz"

Bir öğrencinin halk oylamasına değinip "Ben 'hayır' dersem sizin gözünüzde terörist mi olurum?" sorusu üzerine Akdağ, "Hayır derseniz benim gözümde terörist olmayacaksınız. Biz 'hayır' diyene de 'evet' diyene de saygı gösteririz. Ama şu bir gerçek ki 'hayır' derseniz PKK, FETÖ, CHP, HDP, Almanya, Hollanda ve İsviçre'nin dediğini yapmış olacaksınız. Bu karar size ait. Ben size terörist demeyeceğim. Onlar bir cephe oluşturdular zaten. Oluşturmadılarsa söyleyin." değerlendirmesinde bulundu.

Akdağ, konuşmasının ardından gençlerin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili sorularını yanıtladı.