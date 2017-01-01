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YEREL HABERLER  / ISPARTA HABERLERİ
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Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 18:52

ISPARTA (AA) - Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Caddesi Çünür Mahallesi mevkisinde Kasım Yılmaz'ın kullandığı 20 AAY 82 plakalı otomobil, yan yoldan gelen Fevzi Balaman'ın yönetimindeki 32 FV 606 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın kullandığı araçta bulunan İbrahim Yılmaz ve Mustafa Yılmaz ile diğer aracın sürücüsü Balaban yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan İbrahim Yılmaz ile Mustafa Yılmaz'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

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