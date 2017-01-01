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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

05 Nisan 2017 Çarşamba, 19:09


Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fink, Ali Faez, Yakoubi, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın, Petrucci, Janster, Oğuz Han Aynaoğlu, Oğulcan Çağlayan, Tuszynski

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Sadiku, Abdullah Durak, Tunay Torun, Pavelka, Adem Büyük, Koita

Goller: Dk. 9 Yakoubi (Çaykur Rizespor), Dk. 38 Adem Büyük (Kasımpaşa)


RİZE (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa arasında oynanan çeyrek final rövanş maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

9. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Robin Yalçın'ın derinlemesine pasında kalesini terkeden Ramazan, Petrucci'den önce topa ayaklarıyla müdahale etti. Meşin yuvarlak ceza alanı sol çaprazındaki Tuszynski'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda defanstan seken topu Yakoubi tamamladı. Kaleci Ramazan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

27. dakikada kazanılan serbest atışta Adem Büyük'ün yaklaşık 30 metreden şutunda, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kontrol etti.

38. dakikada Kasımpaşa skora denge getirdi. Tunay Torun'un pasında ceza alanı dışında sol çaprazda topla buluşan Adem Büyük, açısını düzelttikten sonra sert bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelere gönderdi: 1-1

43. dakikada topla hareketlenen Petrucci'nin ceza alanı çizgisi üzerinden plase vuruşunda, kaleci Ramazan topu kornere çeldi.

45. dakikada Fink'in sağdan ceza alanına ortasında kaleci Ramazan'ın uzaklaştırmak istediği top, Oğulcan Çağlayan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında Oğuz Han Aynaoğlu, meşin yuvarlağı boş kale yerine üstten auta attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Bu arada ev sahibi ekip futbolcuları, sahaya "Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz" yazılı pankartla çıktı.

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