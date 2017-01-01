06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Darbe girişiminin öğrenilmesinde en büyük unsur sosyal medyadır"

05 Nisan 2017 Çarşamba, 19:25
"Darbe girişiminin öğrenilmesinde en büyük unsur sosyal medyadır"

ERZURUM (AA) - Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) Mütevelli Heyeti Başkanı İsrafil Kuralay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde sosyal medyanın rolüne değinerek, "15 Temmuz darbe girişiminin öğrenilmesinin en büyük unsuru sosyal medyadır. Bu anlamda sosyal medya çok faydalıydı." dedi.

Kuralay, Atatürk Üniversitesi Mavi Salonu'ndaki "15 Temmuz Ve Darbe" adlı konferansta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında medyanın görevini yaptığını söyledi.

Yıllardır medya sektöründe olduğunu söyleyen Kuralay, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 15 Temmuz'daki darbe girişimine benzer olayların unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Kuralay, geçmişte medyanın darbelere destek verdiğini anlatarak, "Medya geçmişe yaşadığımız 3 darbede aktif olarak darbecilerin yanında yer aldı. Medya darbecilerin tetikçisi ve hazırlayıcısı oldu. Darbelerde atılan manşetlerin çoğu yalandır. Medya yönlendirme olarak çok önemlidir." dedi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminde en etkili medya platformunun sosyal medya olduğunu dile getiren Kuralay, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital medya üzerinden halka hitap ettiğini gördük. Telefon aracıyla Facetime üzerinden halkla iletişime geçti. Allah'tan 4.5G yapılmış." ifadelerini kullandı.

Kuralay, önceki darbelerde radyo ve televizyonun darbeciler tarafından kullanıldığına işaret ederek, söz konusu dönemlerde medyanın kötü işçilik yaptığını dile getirdi.

FETÖ'nün darbe girişiminde ise sosyal medyanın olumlu katkısı olduğuna dikkati çeken Kuralay, "15 Temmuz darbe girişiminin öğrenilmesinin en büyük unsuru sosyal medyadır. Bu anlamda sosyal medya çok faydalıydı." dedi.

Kuralay, solandaki öğrencilerden iyi medya mensupları olmalarını isteyerek, gençlerin bu tür konulara karşı duyarlı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

&quot;Kandil'dekilerin kafalarını ezdik, Sincar'a geçerlerse orada da ezeceğiz&quot;
YEREL

"KANDİL'DEKİLERİN KAFALARINI EZDİK, SİNCAR'A GEÇERLERSE ORADA DA EZECEĞİZ"
PKK'nın eylem aracı toprağa gömülmüş bulundu
YEREL

PKK'NIN EYLEM ARACI TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ BULUNDU
Şehir Tiyatrosu'ndan yeni bir oyun daha
YEREL

ŞEHİR TİYATROSU'NDAN YENİ BİR OYUN DAHA
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Sağlık Bakanı Akdağ:
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ:
Bakan Akdağ'dan Dünya Sağlık Örgütü'ne &quot;gözlemci ol&quot; çağrısı
YEREL

BAKAN AKDAĞ'DAN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NE "GÖZLEMCİ OL" ÇAĞRISI

Berko İlaç'a 'Buzda Engel Yok'
YEREL

BERKO İLAÇ'A 'BUZDA ENGEL YOK'
TKDK, IPARD II programı birinci çağrı sonuçlarını açıkladı
YEREL

TKDK, IPARD II PROGRAMI BİRİNCİ ÇAĞRI SONUÇLARINI AÇIKLADI
Şenkaya'da &quot;Geleceğimiz için ailece el ele projesi&quot; kapsamında eğitim programı düzenlendi
YEREL

ŞENKAYA'DA "GELECEĞİMİZ İÇİN AİLECE EL ELE PROJESİ" KAPSAMINDA EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ
Başkan Sekmen ev toplantılarında yeni hükümet sistemi'ni anlatıyor
YEREL

BAŞKAN SEKMEN EV TOPLANTILARINDA YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ'Nİ ANLATIYOR
Erzurum merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ERZURUM MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Aydemir: '16 Nisan milli iradeye sadakat günüdür'
YEREL

AYDEMİR: '16 NİSAN MİLLİ İRADEYE SADAKAT GÜNÜDÜR'
Eski polis ile yurt müdürünün &quot;FETÖ&quot; davası
YEREL

ESKİ POLİS İLE YURT MÜDÜRÜNÜN "FETÖ" DAVASI

Göğebakan: 'Bağımsız yargıyı temsil ediyoruz'
YEREL

GÖĞEBAKAN: 'BAĞIMSIZ YARGIYI TEMSİL EDİYORUZ'
İnşaat sektörü firmaları Suudi Arabistan'da
YEREL

İNŞAAT SEKTÖRÜ FİRMALARI SUUDİ ARABİSTAN'DA
&quot;Çocuklar bizim sağlık elçilerimiz&quot;
YEREL

"ÇOCUKLAR BİZİM SAĞLIK ELÇİLERİMİZ"
Doğum sıranız kişiliğinizi etkiliyor
YEREL

DOĞUM SIRANIZ KİŞİLİĞİNİZİ ETKİLİYOR
Büyükşehir'den bahar temizliği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN BAHAR TEMİZLİĞİ
&quot;Suriye'deki saldırının kimyasal saldırı olduğuna dair bulgular mevcut&quot;
YEREL

"SURİYE'DEKİ SALDIRININ KİMYASAL SALDIRI OLDUĞUNA DAİR BULGULAR MEVCUT"
Öğretim Üyesi Savaş Eğilmez: &quot;Kerkük, Türkiye'nin mirası ve prestijidir&quot;
YEREL

ÖĞRETİM ÜYESİ SAVAŞ EĞİLMEZ: "KERKÜK, TÜRKİYE'NİN MİRASI VE PRESTİJİDİR"
Sürekli cep telefonu kullanmak gözleri bozuyor
YEREL

SÜREKLİ CEP TELEFONU KULLANMAK GÖZLERİ BOZUYOR
Kadınlar burun estetiğinde doğallıktan yana
YEREL

KADINLAR BURUN ESTETİĞİNDE DOĞALLIKTAN YANA
Palandöken Belediyesinden bahar temizliği
YEREL

PALANDÖKEN BELEDİYESİNDEN BAHAR TEMİZLİĞİ
Prof. Dr. Alpaslan Ceylan:
YEREL

PROF. DR. ALPASLAN CEYLAN:
EN ÇOK OKUNANLAR
Evlilik için ilk adımı atan Kerem Kılıçdaroğlu Habertürk’e konuştu
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU DÜĞÜNÜ İÇİN KONUŞTU!

 1
  • 2 Şampiyon öğretmene futbolcu tacizi!
  • 3 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
  • 4 Otogaz yerine havagazı almışız!