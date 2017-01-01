"Darbe girişiminin öğrenilmesinde en büyük unsur sosyal medyadır"

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ERZURUM (AA) - Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) Mütevelli Heyeti Başkanı İsrafil Kuralay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde sosyal medyanın rolüne değinerek, "15 Temmuz darbe girişiminin öğrenilmesinin en büyük unsuru sosyal medyadır. Bu anlamda sosyal medya çok faydalıydı." dedi.

Kuralay, Atatürk Üniversitesi Mavi Salonu'ndaki "15 Temmuz Ve Darbe" adlı konferansta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında medyanın görevini yaptığını söyledi.

Yıllardır medya sektöründe olduğunu söyleyen Kuralay, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 15 Temmuz'daki darbe girişimine benzer olayların unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Kuralay, geçmişte medyanın darbelere destek verdiğini anlatarak, "Medya geçmişe yaşadığımız 3 darbede aktif olarak darbecilerin yanında yer aldı. Medya darbecilerin tetikçisi ve hazırlayıcısı oldu. Darbelerde atılan manşetlerin çoğu yalandır. Medya yönlendirme olarak çok önemlidir." dedi.

15 Temmuz'daki darbe girişiminde en etkili medya platformunun sosyal medya olduğunu dile getiren Kuralay, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dijital medya üzerinden halka hitap ettiğini gördük. Telefon aracıyla Facetime üzerinden halkla iletişime geçti. Allah'tan 4.5G yapılmış." ifadelerini kullandı.

Kuralay, önceki darbelerde radyo ve televizyonun darbeciler tarafından kullanıldığına işaret ederek, söz konusu dönemlerde medyanın kötü işçilik yaptığını dile getirdi.

FETÖ'nün darbe girişiminde ise sosyal medyanın olumlu katkısı olduğuna dikkati çeken Kuralay, "15 Temmuz darbe girişiminin öğrenilmesinin en büyük unsuru sosyal medyadır. Bu anlamda sosyal medya çok faydalıydı." dedi.

Kuralay, solandaki öğrencilerden iyi medya mensupları olmalarını isteyerek, gençlerin bu tür konulara karşı duyarlı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.