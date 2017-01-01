06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

05 Nisan 2017 Çarşamba, 19:29

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bu coğrafyada Ümmeti Muhammed üzerinde oynanan oyunlara da inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber güçlü Türkiye ile 'dur' diyeceğiz." dedi.

Tüfenkci, Malatya'nın Kuluncak ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, siyaseti, ayrıştırma, bölme, ötekileştirme adına değil birleştirme adına, birlik ve beraberlik içinde Türkiye'yi kalkındırmak adına yaptıklarını söyledi.

Türkiye kalkınsın diye gece gündüz demeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koşturup, çalıştıklarını, ürettiklerini ve Türkiye'yi büyüttüklerini anlatan Tüfenkci, Türkiye'nin daha fazla büyümesini istediklerini ifade etti.

Tüfenkci, mevcut sistemin eksikliklerine dikkati çekerek, "Bir daha bu ülkede darbeler, provakasyonlar, kardeş kavgası olmasın istiyoruz. Türkiye'nin bu bölgenin lideri, dünyanın lideri, sözü dinlenen bir ülke olsun istiyoruz. AK Parti ile üretimimizi de istihdamımızı da artırdık. Allah'a hamdolsun her alanda Türkiye'yi en az 3 kat büyüttük." diye konuştu.

15 Temmuz'u unutmadıklarını anlatan Tüfenkci, "15 Temmuz'da bu hainler başarılı olsaydı, Türkiye'yi böleceklerdi. Türkiye'de, kardeşi kardeşe düşürerek iç savaş çıkarıp bugünkü Suriye'nin, Irak'ın durumuna düşüreceklerdi. Kendi milletine hiç acımadan kuruşun sıkanlar, topu, tüfeği, bombayı atanlar, bu ülkeyi görün kimlere peşkeş çekecekti. Sizler 15 Temmuz'da hain darbe girişimine 'dur' dediyseniz, 16 Nisan'da da milli iradeye, kendi iradenize 'evet' diyeceksiniz." şeklinde konuştu.

İlçeye bağlı İlisuluk Mahallesi'ndeki caminin de açılışını yapan Bakan Tüfenkci, ardından mahallede vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Tüfenkci, daha sonra merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Sütlüce Mahalle Muhtarlığı ve Adıyaman'da Özel Harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Seracettin Kılınç (28) hayrına yaptırılan kız Kuran kursunun açılışına katıldı.

Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, üzerinde yaşadıkları coğrafyanın ucuz olmadığını, bu coğrafyayı korumanın bir bedeli bulunduğunu anlatarak, bu bedeli ödemeye hazır bir millet olarak çalıştıklarını ve kanlarını vatan için dökmekten hiçbir zaman çekinmediklerini söyledi.

- "Hevesleri kursağında kalsın"

Terörle mücadelenin sürdüğünü, sürmeye de devam edeceğini anlatan Tüfenkci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada bizler biliyoruz ki güçlü olmamız lazım. Biz, bu güçlü yönetimleri oluşturabilmek ve 16 Nisan'da yeni bir sistem olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Sizlerin desteği ve gayretiyle inanıyorum ki bu terör örgütlerinin kökünü kazıma adına bizler 16 Nisan'da da gereken hassasiyeti göstereceğiz ve gereğini yapacağız. Bu coğrafyada yaşamanın, oturmanın bir bedeli var dedik. Bu bedeli biz istiyoruz ki bugüne kadar bu millete çektirenler bundan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber artık hevesleri kursağında kalsın. Terörün her türlüsüyle mücadele edelim ama bir yandan da ülkemizi kalkındıralım, geliştirelim, çocuklara iş, aş bulalım, mücadelemiz bunun için. Artık Türkiye'nin fasoncu bir anlayıştan patron bir anlayışa geçeceğini görenler, Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenler hayır cephesinde buluştu."

- "Mazlumdan yana tavır koyuyoruz"

Tüfenkci, Suriye'de yaşananlara dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kimyasal silahlarla o çocukların, bebeklerin, yaşlıların nasıl katledildiğini görüyorsunuz değil mi? O vahşeti, insanlık suçunu, savaş suçunu gözlerimizle görüyoruz ve yüreklerimiz irkiliyor. Bebeklerimizin, annelerimizin yüzüne bakamıyoruz. İnsanlığımızdan utanır hale geliyoruz. Biz Türkiye olarak yaralılara kapılarımızı açtık, her türlü tedavi imkanlarını sunuyoruz, sunmaya da devam ediyoruz. Ey medeni dünya, sizler laf üretin ama biz iş üretiyoruz. Biz mazlumdan yana tavır koyuyoruz. Sizin belki menfaatiniz yoktur ama onlar bizim komşularımız, kardeşlerimiz. Bu coğrafyada Ümmeti Muhammed üzerinde oynanan oyunlara da inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber güçlü Türkiye ile 'dur' diyeceğiz."

Törene katılan Adıyaman Valisi Abdullah Erin ise şehit olan Seracettin Kılınç'a Allah'tan rahmet dileyerek, her karışı şehit kanıyla sulanan bu topraklarda büyük fedakarlıklar ve acılar yaşandığını söyledi.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:

Öğrencilerden askerlere duygulandıran mektuplar
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN ASKERLERE DUYGULANDIRAN MEKTUPLAR
Battalgazi Belediye Meclisi toplandı
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYE MECLİSİ TOPLANDI
Gıyabi cenaze namazı kılarak, İdlip saldırısına tepki gösterdiler
YEREL

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILARAK, İDLİP SALDIRISINA TEPKİ GÖSTERDİLER
CHP'li Kiraz referandum çalışmasını sürdürüyor
YEREL

CHP'Lİ KİRAZ REFERANDUM ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR
Yeşilyurt Belediyesi Engelsiz Park Alanına mahalle camisi temeli atıldı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESİ ENGELSİZ PARK ALANINA MAHALLE CAMİSİ TEMELİ ATILDI
Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarına tepkiler
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRILARINA TEPKİLER
Anadolu Ajansı 97 yaşında
YEREL

ANADOLU AJANSI 97 YAŞINDA

Bölgenin en önemli Tarım ve Gıda Fuarı Malatya'da açılıyor
YEREL

BÖLGENİN EN ÖNEMLİ TARIM VE GIDA FUARI MALATYA'DA AÇILIYOR
Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRISI
Semt konakları için öğrenci seçme sınavı yapılacak
YEREL

SEMT KONAKLARI İÇİN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI YAPILACAK
AK Parti'de referandum çalışmaları sürüyor
YEREL

AK PARTİ'DE REFERANDUM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
5 Nisan Avukatlar Günü
YEREL

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ
Hekimhan'daki alt yapı çalışmaları
YEREL

HEKİMHAN'DAKİ ALT YAPI ÇALIŞMALARI
Malatya Hilton '2016 Connie Ödülü'nün sahibi oldu
YEREL

MALATYA HİLTON '2016 CONNİE ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ OLDU
Malatya'da ücretsiz 1 milyon fidan dağıtılıyor
YEREL

MALATYA'DA ÜCRETSİZ 1 MİLYON FİDAN DAĞITILIYOR
Büyükşehir'den çevre düzenleme çalışmaları
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:

Bakan Tüfenkci'den 'Avukatlar günü' mesajı
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ'DEN 'AVUKATLAR GÜNÜ' MESAJI
Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına tepkiler
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRISINA TEPKİLER

EN ÇOK OKUNANLAR
Evlilik için ilk adımı atan Kerem Kılıçdaroğlu Habertürk’e konuştu
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU DÜĞÜNÜ İÇİN KONUŞTU!

 1
  • 2 Şampiyon öğretmene futbolcu tacizi!
  • 3 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
  • 4 Otogaz yerine havagazı almışız!