Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

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MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bu coğrafyada Ümmeti Muhammed üzerinde oynanan oyunlara da inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber güçlü Türkiye ile 'dur' diyeceğiz." dedi.

Tüfenkci, Malatya'nın Kuluncak ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, siyaseti, ayrıştırma, bölme, ötekileştirme adına değil birleştirme adına, birlik ve beraberlik içinde Türkiye'yi kalkındırmak adına yaptıklarını söyledi.

Türkiye kalkınsın diye gece gündüz demeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koşturup, çalıştıklarını, ürettiklerini ve Türkiye'yi büyüttüklerini anlatan Tüfenkci, Türkiye'nin daha fazla büyümesini istediklerini ifade etti.

Tüfenkci, mevcut sistemin eksikliklerine dikkati çekerek, "Bir daha bu ülkede darbeler, provakasyonlar, kardeş kavgası olmasın istiyoruz. Türkiye'nin bu bölgenin lideri, dünyanın lideri, sözü dinlenen bir ülke olsun istiyoruz. AK Parti ile üretimimizi de istihdamımızı da artırdık. Allah'a hamdolsun her alanda Türkiye'yi en az 3 kat büyüttük." diye konuştu.

15 Temmuz'u unutmadıklarını anlatan Tüfenkci, "15 Temmuz'da bu hainler başarılı olsaydı, Türkiye'yi böleceklerdi. Türkiye'de, kardeşi kardeşe düşürerek iç savaş çıkarıp bugünkü Suriye'nin, Irak'ın durumuna düşüreceklerdi. Kendi milletine hiç acımadan kuruşun sıkanlar, topu, tüfeği, bombayı atanlar, bu ülkeyi görün kimlere peşkeş çekecekti. Sizler 15 Temmuz'da hain darbe girişimine 'dur' dediyseniz, 16 Nisan'da da milli iradeye, kendi iradenize 'evet' diyeceksiniz." şeklinde konuştu.

İlçeye bağlı İlisuluk Mahallesi'ndeki caminin de açılışını yapan Bakan Tüfenkci, ardından mahallede vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Tüfenkci, daha sonra merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Sütlüce Mahalle Muhtarlığı ve Adıyaman'da Özel Harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Seracettin Kılınç (28) hayrına yaptırılan kız Kuran kursunun açılışına katıldı.

Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, üzerinde yaşadıkları coğrafyanın ucuz olmadığını, bu coğrafyayı korumanın bir bedeli bulunduğunu anlatarak, bu bedeli ödemeye hazır bir millet olarak çalıştıklarını ve kanlarını vatan için dökmekten hiçbir zaman çekinmediklerini söyledi.

- "Hevesleri kursağında kalsın"

Terörle mücadelenin sürdüğünü, sürmeye de devam edeceğini anlatan Tüfenkci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu coğrafyada bizler biliyoruz ki güçlü olmamız lazım. Biz, bu güçlü yönetimleri oluşturabilmek ve 16 Nisan'da yeni bir sistem olan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz. Sizlerin desteği ve gayretiyle inanıyorum ki bu terör örgütlerinin kökünü kazıma adına bizler 16 Nisan'da da gereken hassasiyeti göstereceğiz ve gereğini yapacağız. Bu coğrafyada yaşamanın, oturmanın bir bedeli var dedik. Bu bedeli biz istiyoruz ki bugüne kadar bu millete çektirenler bundan sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber artık hevesleri kursağında kalsın. Terörün her türlüsüyle mücadele edelim ama bir yandan da ülkemizi kalkındıralım, geliştirelim, çocuklara iş, aş bulalım, mücadelemiz bunun için. Artık Türkiye'nin fasoncu bir anlayıştan patron bir anlayışa geçeceğini görenler, Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenler hayır cephesinde buluştu."

- "Mazlumdan yana tavır koyuyoruz"

Tüfenkci, Suriye'de yaşananlara dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kimyasal silahlarla o çocukların, bebeklerin, yaşlıların nasıl katledildiğini görüyorsunuz değil mi? O vahşeti, insanlık suçunu, savaş suçunu gözlerimizle görüyoruz ve yüreklerimiz irkiliyor. Bebeklerimizin, annelerimizin yüzüne bakamıyoruz. İnsanlığımızdan utanır hale geliyoruz. Biz Türkiye olarak yaralılara kapılarımızı açtık, her türlü tedavi imkanlarını sunuyoruz, sunmaya da devam ediyoruz. Ey medeni dünya, sizler laf üretin ama biz iş üretiyoruz. Biz mazlumdan yana tavır koyuyoruz. Sizin belki menfaatiniz yoktur ama onlar bizim komşularımız, kardeşlerimiz. Bu coğrafyada Ümmeti Muhammed üzerinde oynanan oyunlara da inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber güçlü Türkiye ile 'dur' diyeceğiz."

Törene katılan Adıyaman Valisi Abdullah Erin ise şehit olan Seracettin Kılınç'a Allah'tan rahmet dileyerek, her karışı şehit kanıyla sulanan bu topraklarda büyük fedakarlıklar ve acılar yaşandığını söyledi.

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi.