Anadolu Ajansı 97 yaşında

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AMASYA (AA) - Amasya Valisi Salih Işık, "Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Vali Işık, Anadolu Ajansının kuruluşunun 97'nci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Anadolu Ajansının, milli mücadelenin haklılığını tüm dünya kamuoyuna duyurarak büyük bir görev üstlendiğini ve basın hayatında yayın çizgisi ve kalitesiyle doğruluğunu tescil ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansının, toplumun Türkiye ve dünyada gören gözü, sesi ve kulağı olduğunu vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışındaki yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağıdır. Kuruluşunun 97. yılını kutlayan Anadolu Ajansı, kendini sürekli yenileyerek ve geliştirerek ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu düşüncelerle Anadolu Ajansının, 97. kuruluş yıldönümünü kutlar, özverili hizmetler gerçekleştiren her kademedeki çalışanını tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."

- Amasya Belediye Başkanı Özdemir

Belediye Başkanı Cafer Özdemir de Anadolu Ajansının her zaman Türkiye'nin sesini duyurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi günümüzde de basının önemi ve birçok anlamda taşıdığı fonksiyon şüphesiz büyüktür. İşte bu önemin bir göstergesi olarak, 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı, gerek bizlerin sesini kamuoyuna aktarmada gerek insanımızın olaylardan haberdar olması açısından son derece önemli bir işlev görmektedir. Milli Mücadele döneminden bu yana halkımızın sesi, gözü ve kulağı olan, bilgi ve birikimine ileri teknolojiyi ekleyerek halka doğru ve güvenilir haber sunan, basın dünyamızın saygın kuruluşlarından Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı dolayısıyla nice başarılı yıllar diliyorum."

- Rektör Prof. Dr. Orbay

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ise dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olan Anadolu Ajansının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu hatırlatarak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ulusal Kurtuluş Savaşımızın devam ettiği günlerde milli mücadelemizin haklılığını tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansı, büyük bir özveriyle ve kısıtlı imkanlarla çalışmıştır. Kuruluşundan bugüne geçen 97 yıllık süreçte, basın etik ilkelerinden taviz vermeyerek hızla gelişen Anadolu Ajansı bugün dünyanın önde gelen ajanslarından biridir. Üniversitemizin tanınırlığının artmasında da yazılı ve görsel haberleriyle büyük katkı sağlayan Anadolu Ajansının tüm çalışanlarının kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor; ülkemizin en köklü kurumlarından olan ajansımızın 97'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."