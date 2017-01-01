Başbakan Yardımcısı Canikli:

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GİRESUN (AA) - Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Hani kimyasal silah kullanmak bütün gelişmiş ülkelerin bütün dünyanın kırmızı çizgisiydi? Nerede kaldı kırmızı çizginiz?" dedi.

Canikli, Çanakçı ilçesindeki Kayserili Hacı Seyit Burhan Türkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, okulun yapımını gerçekleştiren hayırsever Türkmen ailesine teşekkür ederek, Burhan Türkmen'i de rahmetle andığını söyledi.

Giresunlu Ufuk Bingöl'ün Gabar'da şehit düştüğünü anımsatan Canikli, "Biz burada özgürce bu havayı teneffüs ediyorsak, bu topraklarda özgürce yaşıyorsak bu kahramanlarımız, bu fidanlarımız sayesinde, onlara bir kez daha hem şükranlarımızı sunuyoruz hem de bir kez daha rahmet diliyoruz." diye konuştu.

Canikli, ülke olarak zor dönemlerden geçildiğini ve büyük mücadele verildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yeni değil, bu topraklarda bu şekilde yaşamamızı dahil kabul etmek istemeyenler var. Yani onu bu millete çok görenler var. Halbuki hiç kimseye bir zararımız yok. Sadece bu milleti daha müreffeh bir ortamda, daha özgür bir ortamda kardeşçe, dostça, barış içerisinde yaşatmak istiyoruz, yaşamak istiyoruz. Ne kimsenin toprağında gözümüz var ne en ufak kimseye zararımız söz konusu olmamış.”

Canikli, binlerce yıl bu milletten kimseye zarar gelmediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dostluk gelmiş adalet gelmiş ama hiçbir zaman düşmanlık gelmemiş. Bırakın biz işimize bakalım, uğraşmayın bizimle ama maalesef uğraşıyorlar ve tabi açıkça hayasızca afedersiniz, bu toprakların önemli bir bölümünü terk etmemizi istiyorlar, evet aynen böyle söylüyorlar, şu anda bırakın diyorlar bir bölgeyi bırakın bize. Böyle bir şey olabilir mi? Bu millete böyle bir ahlaksız teklif kabul ettirilebilir mi? Hiç tarihinde bu millet böyle bir şeyle karşı karşıya kalmış mı hadlerini de bilmiyorlar."

- "Dünya sisteminde adaletsizlik hakim"

Canikli, şu anda dünyanın temel sisteminde problem olduğuna işaret ederek, "İdlib'te yaşananları en son hep birlikte takip ettik. Yüzlerce çocuk, onlarca sivil masum insan katlediliyor ve kimyasal silah kullanılarak katlediliyor. Bütün dünyanın gözü önünde katlediliyor ve çıtı çıkmıyor dünyanın. Egemenlerin bu katliamı durdurma noktasında en ufak bir gayretleri söz konusu değil. Şu anda dünya sisteminde bir adaletsizlik hakim, bir zulüm hakim, adil değil. Egemenler bu dünyayı adaletle yönetmiyorlar. Uzun zamandan beri yönetmiyorlar. Biz dünya siyaset sahnesinden çekildiğimizden beri Osmanlı dünya siyaset sahnesinden çekildiğinden beri dünya adaletle yönetilmiyor ve bunların adaletin tesis edilmesi noktasında hiçbir hassasiyetleri yok, hiçbir gayretleri yok. Sadece sömürü, sadece zulüm." değerlendirmesinde bulundu.

- "Adalet yoksa barış da yoktur"

Zulmün fazla gitmeyeceğinin altını çizen Canikli, şunları kaydetti:

"Esasında neye ihtiyaç var değerli hemşehrilerim biliyor musunuz? Şunu gördük ki bütün dünya gördü Türkiye olmadan Osmanlının torunları tekrar arenaya çıkmadan dünyada adalet ve barış sağlanamaz, adalet yoksa barış da yoktur. Zulüm ortadan kaldırılamaz eksik olan bu. Her şey var ama Türk milleti istenilen seviyede istenilen lükste, dünyayı adaletle yönetecek güçte değil. Ama çok hızlı ve emin adımlarla tarihinden devraldığı o mirasın geleneğini yapmak üzere yoluna yürümeye devam ediyor."

Canikli, Türkiye'nin ve Türk milletinin adaletle yönetim ortaya koyabilecek konuma gelmeden, dünyada zulmün durmayacağını vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu dünyada katliamlar, sivillerin, masum insanların katliamları durmaz. Egemenler kesinlikle adil değiller ve dünyanın yönetilmesi için kurulan organizasyonlar da aynı şekilde zulmü ortadan kaldıramıyor. Zulmü, haksızlığı, soygunu ve sömürüyü ortadan kaldıracak mekanizmalar da yok, kurul, kuruluşlar da yok, bunu sağlayamıyorlar. Hani kimyasal silah kullanmak bütün gelişmiş ülkelerin, bütün dünyanın kırmızı çizgisiydi? Nerede kaldı kırmızı çizginiz? Kimyasal silah ürettiğini gerekçe göstererek o kadar çok ülkeyi işgal ettiler ki kırmızı çizgi olduğu için. Ama bakın dünyanın gözü önünde çocuklar kimyasal silahlarla katlediliyor, tık yok. Böyle yürümez böyle gitmez."