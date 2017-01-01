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Bursaspor galibiyete odaklandı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 19:49


BURSA (AA) - Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Cuma günü sahalarında yapacakları Kardemir Karabükspor maçıyla çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Özlüce Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Topçu, Kardemir Karabükspor müsabakasının zorlu geçeceğini belirterek, taraftar desteğine ihtiyaçlarının olacağını kaydetti.

Atiker Konyaspor maçı sonrası fazla dinlenme fırsatı bulamadıklarını aktaran Topçu, "Kendi sahamızda, seyircimizin önünde oynayacağımız maça mutlak 3 puan almak için çıkacağız. İki maçı kaybettikten sonra mutlak kazanmamız gereken bir müsabaka." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı taraftarlara destek çağrısında bulunan Mutlu Topçu, "Bu kritik mücadelede taraftarlarımızın vereceği destekle galip gelmek güzel olacaktır. Onların vereceği pozitif destek bizim için çok önemli. Biz zaman zaman oyundan düşebiliriz. Burada taraftarlarımızın pozitif destekleri bizi olumlu yönde etkileyecektir. Onlardan bunu esirgememelerini istiyorum. Kardemir Karabükspor maçıyla çıkışa geçmemiz ve tekrar istikrarı yakalamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Arka arkaya alınan yenilgiler ile alt sıralardaki takımların, özellikle Gaziantepspor'un puanlar kazanmasının üzerlerinde baskı oluşturduğunu vurgulayan Topçu, "Biz profesyoneliz. Bunlara fazla takılmamamız gerekiyor. Atiker Konyaspor maçında yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik bugün farklı şeyleri konuşabilirdik. Benim için mücadele çok önemli. Biz o mücadeleye yaklaştık. Özellikle iç sahadaki bu kritik maçta taraftar desteğine çok ihtiyacımız var." şeklinde görüş belirtti.

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