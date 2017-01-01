Suriye'ye yardım kampanyası

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen kampanya kapsamında temin edilen 3 tır dolusu un, Suriye'deki El-Bab bölgesine gönderilmek üzere Kilis'e hareket etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Recep Erol, sahil dolgu alanında düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, başlatılan kampanya çerçevesinde 9 un fabrikasından ve 7 hayırsever vatandaş tarafından 61 ton un elde edildiğini söyledi.

Suriye'de bir insanlık dramı yaşandığını belirten Erol, "Suriye'de insanlar açlık ve ölümle karşı karşıya. Oradaki fırınların çok acil una ihtiyaç duyduğunu öğrendik. Ülkemizdeki yardımseverler kısa zamanda elini uzattı. Ülkemizin 81 ilinden yardım tırları Suriye'ye doğru yola çıktı. Kısa bir zaman içerisinde fırınlar çalışmaya başlayacak." dedi.

Konuşmanın ardından yardım tırları, dualar eşliğinde Kilis'e uğurlandı.

Törene Vali Mehmet Ceylan ve çok sayıda vatandaş katıldı.