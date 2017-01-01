06 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Suriye'ye yardım kampanyası

05 Nisan 2017 Çarşamba, 20:04
Suriye'ye yardım kampanyası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen kampanya kapsamında temin edilen 3 tır dolusu un, Suriye'deki El-Bab bölgesine gönderilmek üzere Kilis'e hareket etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Recep Erol, sahil dolgu alanında düzenlenen uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, başlatılan kampanya çerçevesinde 9 un fabrikasından ve 7 hayırsever vatandaş tarafından 61 ton un elde edildiğini söyledi.

Suriye'de bir insanlık dramı yaşandığını belirten Erol, "Suriye'de insanlar açlık ve ölümle karşı karşıya. Oradaki fırınların çok acil una ihtiyaç duyduğunu öğrendik. Ülkemizdeki yardımseverler kısa zamanda elini uzattı. Ülkemizin 81 ilinden yardım tırları Suriye'ye doğru yola çıktı. Kısa bir zaman içerisinde fırınlar çalışmaya başlayacak." dedi.

Konuşmanın ardından yardım tırları, dualar eşliğinde Kilis'e uğurlandı.

Törene Vali Mehmet Ceylan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Süleymanpaşa Belediyesi 3. yılını kutladı
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ 3. YILINI KUTLADI
KADEM Tekirdağ Temsilciliği açıldı
YEREL

KADEM TEKİRDAĞ TEMSİLCİLİĞİ AÇILDI
Tekirdağ plajlarına Mavi Bayrak çalışması
YEREL

TEKİRDAĞ PLAJLARINA MAVİ BAYRAK ÇALIŞMASI
Altınova Taşkın Koruma İnşaatına kavuştu
YEREL

ALTINOVA TAŞKIN KORUMA İNŞAATINA KAVUŞTU
Encümen ve İhtisas Komisyon Üyelikleri seçimi yapıldı
YEREL

ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYON ÜYELİKLERİ SEÇİMİ YAPILDI
Tekirdağ'da 5 Nisan Avukatlar Günü kutlaması
YEREL

TEKİRDAĞ'DA 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ KUTLAMASI
Huzurevinin ''sanat ruhlu'' sakini
YEREL

HUZUREVİNİN ''SANAT RUHLU'' SAKİNİ
AFAD bilgilendirme toplantısı
YEREL

AFAD BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Başkan Albayrak vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
6. Muhtarlarla buluşma toplantısı yapıldı
YEREL

6. MUHTARLARLA BULUŞMA TOPLANTISI YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Evlilik için ilk adımı atan Kerem Kılıçdaroğlu Habertürk’e konuştu
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU DÜĞÜNÜ İÇİN KONUŞTU!

 1
  • 2 Şampiyon öğretmene futbolcu tacizi!
  • 3 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
  • 4 Otogaz yerine havagazı almışız!