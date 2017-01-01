Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

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ANTALYA (AA) - 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası elit tur 2. Grup'ta Danimarka, Çekya'yı 5-0 mağlup etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Emirhan Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı, Belarus Futbol Federasyonundan Olga Tereshko yönetti.

Danimarka'ya farklı galibiyeti getiren golleri 11 ve 16. dakikalarda Mille Gejl Jensen, 33. dakikada penaltıdan Caroline Moller Hansen ve 64 ile 83. dakikalarda Maria Hovmark kaydetti.

Çekya'nın 35. dakikada kazandığı penaltıyı Kamila Dubcova değerlendiremedi.

Grupta oynanan diğer maçta Türkiye, İngiltere'ye 3-0 mağlup olmuştu.

7 Nisan Cuma günü oynanacak grup maçlarında Türkiye ile Çekya, İngiltere ile de Danimarka karşı karşıya gelecek.

Toplam 24 takımın 4'erli 6 gruba ayrıldığı elit turda, gruplarını lider tamamlayan ekipler ile tüm gruplar arasından en iyi ikinci, 8-20 Ağustos 2017'de Kuzey İrlanda'da yapılacak 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Kuzey İrlanda, finallere direkt katılacak.