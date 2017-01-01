AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

NİĞDE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Hayır' diyenlere 'terörist' demiyoruz. Ama tüm terör grupları 'hayır' diyorsa bunu da milletimize anlatmak mecburiyetindeyiz." dedi.

Ataş, halk oylaması çalışmaları kapsamında geldiği Niğde'de, "Gönül Kapısı" adı verilen Tarihi Bedesten Çarşısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, sosyal belediyeciliğin AK Parti ile başladığını belirtti.

AK Parti hükümetlerinin icraatlarından bahseden Ataş, yaşadıkları zorluklara değinerek, 2008 yılında AK Parti'ye kapatma davası açıldığını anımsattı.

Gezi, 17-25 Aralık süreci ve son olarak da FETÖ'nün darbe girişimiyle AK Parti iktidarlarının hedef alındığını dile getiren Ataş, "15 Temmuz'da bu milletin üzerine milletin parasıyla alınmış silahlarla saldırmaktan utanmadılar, çekinmediler ve alçakça bir darbe girişimini hep birlikte yaşadık. Allah'a hamd ediyoruz ki milletin önünde Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider vardı." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Ataş, "Ana muhalefet partisi lideri sabah bir yalan akşam bir yalan. Milletin kafasını karıştırmak için elinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Ataş, bugüne kadar hizmetler noktasında hep engel çıkarmaya çalışıldığını aktararak, "Bu ülkenin hayrına olan hizmetlerde destek olmadılar. 15 yıllık bir parlementer olarak bunu söylüyorum. Hep köstek olmaya çalıştılar, bu ülkenin hayrına ne varsa hepsinin karşısında oldular." dedi.

Bu ülkenin bölünmesini isteyen terör örgütlerinin, vatan hainlerinin 'hayır'a destek verdiğini anlatan Ataş, "Sayın Kılıçdaroğlu bundan rahatsız oluyor. 'Biz terörist miyiz' diyor. Hayır, 'teröristsiniz' demiyoruz. 'Hayır' diyenlere 'terörist' demiyoruz. Ama tüm terör grupları 'hayır' diyorsa bunu da milletimize anlatmak mecburiyetindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından engelli 5 vatandaşa, Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından temin edilen akülü engelli araçları teslim edildi.

Yapılan dua sonrasında Tarihi Bedesten'in açılışı yapıldı.

Açılışa, AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, AK Parti Niğde İl Başkanı Emrah Özdemir, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının yönetici ve temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.