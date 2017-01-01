Kilisli esnaflar Başbakan Yıldırım'dan müjde bekliyor

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KİLİS (AA) - Kilis'te esnaflar, yarın kentte miting yapacak olan Başbakan Binali Yıldırım'dan 18 Mart 2016 tarihinde başlayan "roket saldırıları nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar"ın giderilmesi için bir defaya mahsus SSK, BAĞKUR ve vergi borçlarını silinmesini bekliyor.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelen kentteki meslek teşekküllerinin başkanları, yarın şehirde miting yapacak olan Başbakan Binali Yıldırım'ın esnafın SSK, BAĞKUR ve vergi borçlarının silinmesi için müjde vermesini beklediklerini ifade etti.

Oda başkanları adına konuşan Kilis Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Kilis'in geçen yıl maruz kaldığı roket saldırıları nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Esnafların SSK, BAĞKUR ve vergi borçlarını ödeme tarihinin 30 Ağustos 2017'ye kadar uzatılmasına karşılık yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu borçları ödeyemeyeceklerini belirten Öndeş, şöyle konuştu:

"Bilindiği gibi yarın Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım, Kilis'i ziyaret edecek. Kilis bilindiği üzere geçen yıl roket saldırılarına maruz kaldı. Bu saldırlar neticesinde Kilis, ekonomik olarak çok büyük sıkıntılara girdi. Tabii hükümetimiz 1 Mart 2016 tarihi itibarıyla Kilis'i mücbir sebep alanı ilan etti. Geçen yıldan beri biriken SSK, BAĞKUR ve vergi borçlarımızı ödeme sıkıntısı içerisindeyiz. Borçlarımızı ödememiz 30 Ağustos 2017'e kadar uzatılsa da o tarihte borçlarımızı ödeme imkanımız maalesef görünmüyor. Başbakanımızdan talebimiz, yaşadığımız sıkıntılar nedeniyle esnafların SSK, BAĞKUR ve vergi borçlarının bir defaya mahsus silinmesidir. İnşallah yarın Başbakanımızdan bir müjde bekliyoruz."

Kilis'in Gaziantep'e yakın olması dolayısıyla cazibe merkezi programına dahil edilmesi gerektiğini dile getiren Öndeş, "Çok büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. Ayrıca Kilis'in ekonomik olarak kalkınması için cazibe merkezleri programı içerisine alınması lazım. Ekonomik olarak gelişmiş olan Gaziantep'in yakınında bulunduğumuz halde bu ekonomik sıkıntılarımız çok fazla. 23 ilin yer aldığı cazibe merkezi programı içerisine alınırsak sanayileşeceğiz, hem işsizlik sorunumuz çözülecek hem de ekonomimiz düzelecek." diye konuştu.