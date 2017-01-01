Sakarya Büyükşehir Belediyesinden Siirt Belediyesine 6 otobüs

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SİİRT (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesine hibe edilen 6 otobüsün teslimi yapıldı.

Siirt Belediyesi otobüs filosuna eklenen yeni 12 metrelik 6 otobüsle birlikte, kentte şehir içi hizmet veren otobüs sayısı 30'a yükseldi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nden düzenlenen törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, "Gönül Köprüleri" projesi kapsamında Sakarya ile kurulan köprü sayesinde Siirt Belediyesine 6 otobüsün hibe edildiğini söyledi.

AK Parti'de olan büyükşehir belediyelerini, doğudaki illerle kardeş şehir yaptıklarını ifade eden Aktay, Sakarya'ya yaptıkları ziyarette bu otobüsleri verebileceklerini söylediklerini anımsattı.

Bugün o sözün fiiliyata geçtiğini gördüklerini belirten Aktay, şunları söyledi:

"Biz belediyemize her türlü katkıyı yapmaya hazırız. Maksadımız Siirtimiz şenlensin, halkımız burada en güzel hizmeti alsın. Siirt halkı, ne yazık ki uzun süredir belediye hizmetlerinden yoksun durumdaydı. Kayyum atandıktan sonra, Başkan Vekilim Ceyhun Bey Siirt ile o kadar çok özdeşleşmiş durumda ki gecesini gündüzüne katarak Siirtlilere hizmet götürme çabası içerisinde oldu. Biz de onu böyle gördükçe yapabileceğimiz en güzel katkıları yapmaya çalışıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesinden de yer altı çöp konteynerinin sözünü aldık ve teknik çalışmasını başlattık."

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz da belediye eski yönetiminin sıkıntılı olduğunu ve gelirlerin kentte yaşayan vatandaşlara değil farklı amaçlarla harcandığını ifade etti.

Farklı amaçlar için hizmet eden belediyeler yerine atanan kayyum belediyeciliğiyle beraber belediyecilik anlayışlarının farklı bir konuya evrildiğini dile getiren Tutulmaz, öncelikle belediyenin kendi imkanlarını daha verimli olarak nasıl kullanabilecekleri, kendi imkanlarını vatandaşların hizmetine nasıl verebilecekleri ve bu bütün kayyum atanan belediyelerle bu konuda kafa yorulduğunu kaydetti.

Gelirler artırılmaya ve bir taraftan da kardeş belediyelerle işbirliğine geçilerek oralardan ek kaynaklar temin edilmeye çalışıldığını anlatan Tutulmaz, şunları söyledi:

"Bunun da çok güzel bir örneğini hep beraber görüyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ramazan ayında başlayan kardeşlik hukukunu daha ileriye getirerek 6 otobüsü Siirt halkına hizmet etmek üzere teslimini yapıyorlar. Siirt Belediyesi başta olmak üzere diğer kayyum belediyelerimiz her alanda birgün öncekinden daha iyi olacak. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Her geçen gün daha iyiye gidecek. İyi hizmetler yapmaya başladık. İnşallah baharla beraber bu hizmetler artarak devam edecek. Siirt halkı bize güvensin, kazasız belasız Allah hizmet sunmayı nasip etsin, hayırlı uğurlu olsun."

Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın ise yeni otobüslerin hayırlı olmasını diledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve heyetine teşekkür eden Taşkın, yeni otobüslerle kentin ulaşım sorununun önemli ölçüde sona ereceğini aktardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şenay Sakal ise Siirt halkına desteklerinin süreceğini ifade etti. Bu durumların kardeşliklerini artırdığını vurgulayan Sakal, "Siirt'ten gelen heyeti Sakarya'da ağırlamaktan çok onur duyduk. İnşallah bu görüşmeleri artırırız ve bu araçların halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Törenin ardından Türk bayraklarıyla süslenen yeni otobüsler, konvoyla kentte atılan turun ardından hizmet vermeye başladı.

