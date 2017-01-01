Muğla'da FETÖ/PDY soruşturması

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski hakim M.F.A. Marmaris'te gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, Marmaris Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, meslekten ihraç edilen eski hakim M.F.A.'yı gözaltına aldı.
Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda, elektronik cihazlar ve evraklara el konuldu.
M.F.A, Terörle Mücadele Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından İzmir'e gönderildi.