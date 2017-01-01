Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fink, Ali Faez, Yakoubi, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın, Petrucci, Janster (Dk. 71 Nosa Igiebor), Oğuz Han Aynaoğlu, Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Süleyman Koç), Tuszynski (Dk. 46 Kweuke)
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Sadiku, Abdullah Durak, Tunay Torun (Dk. 53 Eduok), Pavelka (Dk. 71 Ahmed İldiz), Adem Büyük, Koita (Dk. 80 Turgut Doğan Şahin)
Goller: Dk. 9 Yakoubi, Dk. 47 Kweuke (Çaykur Rizespor), Dk. 38 ve 90+3 Adem Büyük (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 87 Yakoubi (Çaykur Rizespor)
RİZE (AA) - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde Kasımpaşa, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak yarı finale yükseldi.
İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Lacivert-beyazlı ekip, yarı finalde Sivasspor-Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
47. dakikada Çaykur Rizespor, mücadelede bir kez daha öne geçti. Sağdan Fink'in ortasında altıpasın gerisinde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Kweuke, meşin yuvarlağı kaleci Ramazan'ın solundan ağlara yolladı: 2-1
69. dakikada Oğuz Han Aynaoğlu'nun soldan ortasında Yakoubi'nin röveşatasında, top kaleci Ramazan'da kaldı.
70. dakikada Sadiku'nun ara pasında ceza alanında kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Koita'nın bekletmeden vuruşunda, Gökhan topu ayaklarıyla kornere çeldi.
76. dakikada Kweuke'nin sağdan ceza alanına ortasında uygun durumdaki Nosa istediği kafa vuruşunu yapamayınca, yerden seken top üstten auta çıktı.
90+3. dakikada Kasımpaşa, mücadelede yeniden beraberliği yakaladı. Ceza alanında Eduok ile paslaşan Adem Büyük'ün bekletmeden vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gitti: 2-2
Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.