Manisa'da trafik kazası: 1 ölü

MANİSA(AA) - Manisa’nın Salihli ilçesinde traktörle yakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Salihli-Denizli karayolunun Mevlütlü Mahallesi mevkisinde Ahmet Berk (50) yönetimindeki 20 F 8570 plakalı kalorifer yakıtı yüklü tanker, Şevki Demir (78) idaresindeki 45 RD 786 plakalı traktörle çarpıştı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı incelemede traktör sürücüsü Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Demir'in cesedi savcılık incelemesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tanker sürücüsü Berk ise ifadesi alınmak üzere Alaşehir Jandarma Karakoluna götürüldü.