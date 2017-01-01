TBMM Başkanvekili Aydın:

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ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Esed rejiminin İdlib kentinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısıyla ilgili, "Bütün dünyanın, özellikle uluslararası kurum ve kuruluşların kendini çek etmesi lazım. İşte Birleşmiş Milletlerin artık amacına hizmet edemediği ve dünyada barışı sağlamadığı çok açık ortadadır." dedi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, Suriye'de bir dram yaşandığını söyledi.

Ahmet Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada katledilen sadece insan değil, insanlık da katlediliyor. Orada acı, gözyaşı dinmiyor. Şimdi buradan Batı'ya seslenmek istiyorum. Sadece kendilerine demokrat olan medeniyet dediğimiz tek dişi kalan canavardan bahsetmek istiyorum. Eğer katledilen Suriye halkı olmasaydı, eğer zulüm altında inleyen Arakan'daki Müslümanlar olmayıp bir başka inanca sahip olsalardı, bunlar bir başka dine mensup olsalardı acaba Batı bu meseleye yine böyle mi yaklaşacaktı? Bu mudur insanlık, adalet, Batının demokrasi anlayışı? Burada bunun sorgulanması gerekiyor. Bütün dünyanın, özellikle uluslararası kurum ve kuruluşların kendini çek etmesi lazım. İşte Birleşmiş Milletlerin artık amacına hizmet edemediği ve dünyada barışı sağlamadığı çok açık ortadadır."

Dünyanın sadece 5 ülkenin iki dudağı arasında olduğunu dile getiren Aydın, bunun kabul edilebilir bir adalet anlayışı olmadığını kaydetti.

Batı'nın körler ve sağırları oynadığını belirten Aydın, "Zulmeden Esed yönetimine batı dolaylı da olsa destek vererek acının yaşanmasına ortak oluyor. Halbuki o acıları paylaşmak da ortaklık gerekir, o acıları ortadan kaldırmak da ortaklık gerekir. İnsanlığa da düşen, dünyaya da düşen budur. Burada bu çağrıya herkesin kulak vermesi lazım. Uluslararası kuruluşlar, örgütlerin kendine gelmesi lazım ve söz konusu insan olunca hepimizin elimizden gelen gayreti, o acıları dindirmek adına ortaya koyması lazımdır." diye konuştu.



