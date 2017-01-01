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Bodrum'da "Çocuk oyuncakları müzesi" şenliği

05 Nisan 2017 Çarşamba, 20:26
Bodrum'da "Çocuk oyuncakları müzesi" şenliği

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Çocuk oyuncakları müzesi" şenliği düzenlendi.

Gümüşlük Forumunca, Gümüşlük Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe, ilçede yaşamını sürdüren aileler ve çocukları yoğun ilgi gösterdi.

Çeşitli oyun gruplarının sahne aldığı şenlikte, çocuk kitapları yazarı Necla Ülkü Kulgin'in de biriktirdiği eski oyuncaklar sergilendi.

Yazar Kulgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların sadece okul sıralarında değil her yerde eğitilebileceğini söyledi.

Kulgin, 44 yıllık bir sanat hayatı olduğunu belirterek, "Doğru oyuncakları seçmek istiyoruz. Doğru malzemelerde ahşaptır. Yaz boyunca karagöz ve kukla ustalarını da çağıracağız. Çocuklarıyla ve ebeveynleriyle bir araya geleceğiz." dedi.

Bine yakın oyuncağı bir araya getirdiklerini ifade eden Kulgin, plastik ve elektronik oyuncaklardan uzak durduklarını anlattı.

Düşünme gücünü oluşturan ve el becerilerini geliştiren oyuncakların sergilendiğini anlatan Kulgin, "Burada dünyadan oyuncaklar var. Türkiye'nin diğer köşelerini tanısınlar diye zeka geliştirici oyuncaklar da var. Kukla ve tiyatro çocuğu en geliştiren çalışmalardan birisi. Çocuklar bu büyük oyuncakları kucaklamayı çok seviyorlar." dedi.

Çocukluğundan, çocuklarından ve torunlarından kalan oyuncakları hala koruduğunu belirten Kulgin, "Hem arkadaşlarımdan hem de çeşitli yerlerden topladığım oyuncaklar var. Yurt dışından da oyuncaklar var. Amacı eğitim için kullanabilir olmalı." diye konuştu.

Etkinliğe torunuyla katılan Selma Yıllıkçı da çocukların zararlı oyuncaklardan uzak tutulması gerektiğini anlattı. Şenliğe doğayı ve gerçeği tanıması için torununu getirdiğini ifade eden Yıllıkçı, eski anılarını hatırladığını ve çok mutlu olduğunu kaydetti.

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