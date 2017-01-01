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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Adıyaman'da "evet kafe" açılışı

05 Nisan 2017 Çarşamba, 20:33
Adıyaman'da "evet kafe" açılışı

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'da halk oylamasına kadar hizmet verecek "evet kafe"nin açılışını gerçekleştirdi.

Atatürk Bulvarı'ndaki kafenin açılışına katılan Aydın, mehter takımının gösterisi izledi.

Aydın'a AK Parti Adıyaman milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat ve Adnan Boynukara, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, MHP İl Başkanı Hüseyin Özgül ve çok sayıda partili eşlik etti.

Burada konuşan AK Parti İl Başkanı Dimez, çıktıkları bu kutlu yolda Allah'ın kendilerini millete, tüm İslam coğrafyasına, atalarına ve Hazreti Peygamber'e mahcup etmemesini diledi. Dimez, "Evet kafemiz hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

MHP İl Başkanı Özgül de millet için, devlet için ve anayasanın ilk dört maddesi için "evet" diyeceklerini belirtti.

Daha sonra "evet kafe"nin açılışı yapıldı.

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