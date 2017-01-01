Adıyaman'da "evet kafe" açılışı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman'da halk oylamasına kadar hizmet verecek "evet kafe"nin açılışını gerçekleştirdi.

Atatürk Bulvarı'ndaki kafenin açılışına katılan Aydın, mehter takımının gösterisi izledi.

Aydın'a AK Parti Adıyaman milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat ve Adnan Boynukara, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, MHP İl Başkanı Hüseyin Özgül ve çok sayıda partili eşlik etti.

Burada konuşan AK Parti İl Başkanı Dimez, çıktıkları bu kutlu yolda Allah'ın kendilerini millete, tüm İslam coğrafyasına, atalarına ve Hazreti Peygamber'e mahcup etmemesini diledi. Dimez, "Evet kafemiz hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

MHP İl Başkanı Özgül de millet için, devlet için ve anayasanın ilk dört maddesi için "evet" diyeceklerini belirtti.

Daha sonra "evet kafe"nin açılışı yapıldı.