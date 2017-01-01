CHP Grup Başkanvekili Özel:

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UŞAK (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği halk oylamasıyla ilgili "Mesele çok önemli. Mesele memleketin varlığı ya da yokluğu. Ben milletimize şunu söylüyorum halk oylamasından 'hayır' oyu çıktığında parlamenter sistemle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Özel, partisinin Uşak İl Başkanlığı önünde düzenlenen mitingde 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini, Anayasa değişikliği halk oylamasıyla ilgili köy köy kapı kapı gezdiklerini ifade eden Özgür Özel, "Hayır oyları yüzde 52 ile önde, yüzde 14-15 kararsız var bu oyları kazanmak için çalışacağız moralimizi yüksek tutacağız keyfimiz yerinde. Anketlerde 1-2 puan yanılma olabilir ama önümüzdeki günlerde çok farklı şeyler yapmaya kalkışabilirler dikkatli olmamız lazım." dedi.

Özel, Türkiye'de tek adamlığın getirilmek istendiğini iddia ederek, şöyle konuştu:

"Başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelere bakın tümünde başkan ve çevresi güçlenir, zenginleşir, halk fakirleşir. Parlamenter sistemden başkanlık rejimine geçen hiç bir ülke gelişmedi, bu tercihi yapan bin pişman. Mesele çok önemli. Mesele memleketin varlığı ya da yokluğu. Ben milletimize şunu söylüyorum halk oylamasından 'hayır' oyu çıktığında parlamenter sistemle yolumuza devam edeceğiz. Verilecek 'hayır' oyu AKP'linin çocuğunu da koruyacak. Kapı kapı çalışmaya 'hayır' oylarını yükseltmeye devam edeceğiz."

Halk oylamasında son günlere girildiğini hatırlatan Özel, partililerin daha çok çalışmalara katılmasını istedi.

Özel, mitingin ardından parti binasını ziyaret etti.