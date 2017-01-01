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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off

05 Nisan 2017 Çarşamba, 20:45
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off


Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Cihat Fırıncıoğlu, Yasin Okumuş

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Yaren Hatipoğlu, İpek Soroğlu, Özge Kırdar, Joyce, Prokopic, Horvath (Aylin Sarıoğlu, Ceren Cihan, Bashkakova, Merve Tanır, Fatma Yıldırım, Nuran İnce)

Galatasaray: Jack, Leys, Aslı Kalaç, Güldeniz Önal, Gamze Alkaya, Centoni (Nihan Yılgın Güney, Ada Germen, Nursevil Aydınlar, Hristina)

Setler: 9-25, 22-25, 20-25

Süre: 75 dakika (19, 28, 28)


BURSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi çeyrek final ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu maçın rövanşı, 7 Nisan Cuma günü İstanbul'da oynanacak.

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