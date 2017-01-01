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YEREL HABERLER  / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ
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Başbakan Yardımcısı Kaynak:

05 Nisan 2017 Çarşamba, 21:00
Başbakan Yardımcısı Kaynak:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Zulmün olduğu yerde hiçbir devlet insanını mutlu edemez. O devlet geleceğe güvenle yürüyemez. Biz böyle bir coğrafyada asla güç kaybetmemeliyiz." dedi.

Kaynak, Kahramanmaraş'ta Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Burada konuşan Kaynak, mevcut sistemin milletin iradesini götürüp başka bir yere teslim ettiğini belirterek, sistemin bu sakıncaları doğurduğunu söyledi.

Hali hazırdaki sistemin "ayak oyunları"na açık olduğunu dile getiren Kaynak, ülkenin güney sınırının altında (Suriye) devletin olmadığını anlattı. Dün Suriye'de çocuklara kimyasal silahla saldırı yapıldığını kaydeden Kaynak, Irak'ta da devlet olmadığını, burasının üçe, dörde bölünmüş vaziyette olduğunu anlattı.

Yunanistan'ın ekonomik olarak tamamen Almanya'nın mandasına girdiğini savunan Kaynak, "Bulgaristan'da yeniden zulüm baş gösterdi. Burada şimdi seçim için oy kullanmaya giden vatandaşlarımıza yeniden zulüm baş gösterdi. Zulmün olduğu yerde hiçbir devlet insanını mutlu edemez. O devlet geleceğe güvenle yürüyemez. Biz böyle bir coğrafyada asla güç kaybetmemeliyiz. 'Aman, seçimler yapıldı, hükümet kurulacak mı?', 'Bu hükümet gensoruyla düşer mi?', 'Yeni hükümet ne olur?' olmayacak. Millet kendi hükümetini kendisi seçecek. Meclis'i kendisi seçecek. Asla hükümetin güdümünde olmayan Meclis de o hükümeti denetleyecek." diye konuştu.

Veysi Kaynak, her şeye hakim olanın Allah olduğuna inandıklarını ancak 786 bin kilometrekarelik vatan toprağının son devlet, son vatan olduğunu söyledi.

Bu topraklardaki her problemin hakeminin millet olmasını istediklerini vurgulayan Kaynak, asla kriz çıkarmayan, istikrarı bozmayan bir sistem inşa etmeye çalıştıklarını belirtti.

- "Ay yıldızlı al bayrak kıyamete kadar dalgalanacak"

Kaynak, şöyle devam etti:

"Kurtuluş mücadelemizi yaparken Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının koyduğu hedefi tam manasıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Evet, hakimiyet milletindir. Allah'tan başka milletin üzerinde hiçbir güç olmayacaktır. Biz tam bağımsız ülkeyiz, bunu kıyamete kadar sürdüreceğiz. Bundan önce çok devletimiz oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizim son devletimiz olarak kıyamete kadar yaşayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu ay yıldızlı al bayrağı inşallah bu gökyüzünde kıyamete kadar dalgalanacak ve altında hiçbir başka paçavranın dalgalanmasına izin vermeyeceğiz. Bu güçlü devleti gelecekte çocuklarımıza, torunlarımıza, inşallah çok sağlam bırakacağız."

16 Nisan'ın ülke için, millet için, milletin evlatları için uğurlu olmasını dileyen Kaynak, Balkan Türklerinin kendisine olan sevgisini, muhabbetini bildiğini, bunu kaybetmemek için de kalbinin onlarla beraber çarpacağını dile getirdi. Kaynak, bunu unutturmayacak görevlerin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine verildiğini ifade etti.

TİKA olarak "Balkanlarda İslam, batmayan güneş" diye muhteşem bir eser ortaya koyduklarını kaydeden Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Balkanların bir İslam beldesi" olduğunu anlattı.

Kaynak, şunları kaydetti:

"Sizler de onu hakkıyla yaşayan insanlarsınız. Oradayken de buradayken de... Biz bu devleti ecdadımızdan aldığımız şekilde yarınlara, çocuklarımıza güven içinde bırakmak istiyoruz."

Hükümetlerin oyunlarla devrilmesini istemediklerini, güçlü Meclis, güçlü hükümet olmasını arzu ettiklerini belirten Kaynak, "Milli gelirimizi 3 bin dolarlardan 12 bin dolarlara getirdik ama burada yerimizde sayıyoruz. 25 bin dolarlara hızlıca çıkmamız lazım. Bütün insanlık Türkiye'den umut bekliyor, imdat bekliyor. Bütün dünya bu milletten bir beklenti içerisinde. İnşallah Rabbim, bunları gerçekleştirmemize vesile olacaktır." dedi.

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YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCI VEYSİ KAYNAK: "(ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRISI) MAALESEF BÜYÜK DEVLETLERİN DUYARSIZ KALDIĞI, ÇÖZÜM İÇİN GAYRET SARF ETMEDİĞİ BİR HADİSE. TABİİ BUNUN EN ÖNEMLİ OLUMSUZ NETİCESİ DE ŞU OLABİLİR; ASTANA'DA BAŞLAYAN, MUHALEFETLE SURİYE REJİMİNİN DOLAYLI OLARAK BİR MASA ETRAFINDA OLDUĞU VE ORADA KALICI BARIŞIN, EN AZINDAN ATEŞKESİ KALICI VE DERİNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALARIN DA MAALESEF SONUNU GETİREBİLİR."
Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı
YEREL

ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRISI
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak: &quot;(Esed rejiminin kimyasal silah saldırısı) Yaralılar Reyhanlı'da hastanemize getirildi, orada tedavi ediliyorlar. Tabii ki çok teknik şartlar gerekiyor çünkü kimyasal, biyolojik ve nükleer silahlarla yapılan faaliyetlerin hem başkalarına sirayet etmesi bakımından hem onların tedavileri bakımından. 3 kişi öldü, bunlardan birinin otopsisine ben talimat verdim. Dünya Sağlık Örgütü'nün ya da af örgütlerinin de otopsiye katılmasını istedim.&quot;
YEREL

BAŞBAKAN YARDIMCISI VEYSİ KAYNAK: "(ESED REJİMİNİN KİMYASAL SİLAH SALDIRISI) YARALILAR REYHANLI'DA HASTANEMİZE GETİRİLDİ, ORADA TEDAVİ EDİLİYORLAR. TABİİ Kİ ÇOK TEKNİK ŞARTLAR GEREKİYOR ÇÜNKÜ KİMYASAL, BİYOLOJİK VE NÜKLEER SİLAHLARLA YAPILAN FAALİYETLERİN HEM BAŞKALARINA SİRAYET ETMESİ BAKIMINDAN HEM ONLARIN TEDAVİLERİ BAKIMINDAN. 3 KİŞİ ÖLDÜ, BUNLARDAN BİRİNİN OTOPSİSİNE BEN TALİMAT VERDİM. DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN YA DA AF ÖRGÜTLERİNİN DE OTOPSİYE KATILMASINI İSTEDİM."
Kahramanmaraş merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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